Política
Feijóo exigeix una auditoria internacional per l’apagada i acusa el govern espanyol d’«ocultar informació»
El líder del PP carrega contra la gestió de Sánchez, reclama responsabilitats per la crisi elèctrica i defensa el manteniment de les nuclears davant el tancament de renovables
El PP ha demanat una «auditoria independent internacional» per esbrinar les causes de l’apagada elèctrica d’aquest dilluns. En unes declaracions des de Pontevedra, el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat que quatre dies més tard de l’apagada el govern espanyol segueixi sense «donar explicacions» i l’ha acusat «d’ocultar informació per aconseguir un relat que els beneficiï».
«Han sotmès el poble espanyol a un ridícul internacional i volem conèixer les causes», ha exigit. Feijóo ha dit que «un país desenvolupat no es pot quedar sense energia ni telecomunicacions» i ha retret que Sánchez «tiri la culpa als altres». «El govern ha perdut el nord i està en una situació agònica, però no és responsabilitat nostra», ha criticat.
El dirigent popular ha criticat que l’executiu espanyol afirmés que una situació com la de l’apagada «no es tornarà a repetir», però que no «informi sobre què ha passat». «Només hi ha dues possibilitats: que hi hagi una incompetència manifesta per part del govern central o que ens estiguin ocultant informació per beneficiar-se a ells mateixos i a Red Elèctrica» ha apuntat Feijóo.
En aquest sentit, ha criticat les «contradiccions» en les «poques» informacions que ha donat el govern espanyol amb relació a la crisi elèctrica. El líder del PP ha explicat que va poder parlar amb Sánchez el passat dimarts, però que des de llavors no s’ha produït cap altra interacció amb l’executiu espanyol.
Sobre Red Elèctrica, ha considerat «una irresponsabilitat» que l’executiu la consideri una empresa privada. «Un 20% del seu capital és de l’Estat i la composició del seu accionariat clarament determina que hi ha un protagonisme públic», ha denunciat Feijóo.
Carrega contra el tancament de les renovables
El president del PP ha assegurat que Espanya «és un país fiable com a productor d’energia» i que l’apagada es va produir per una «mala gestió». I també ha reiterat que l’executiu hauria d’haver declarat la situació d’emergència nacional, tal com van sol·licitar algunes comunitats autònomes. «Si un país no té energia ni comunicacions, què més ha de passar perquè es declari?», s’ha qüestionat Feijóo.
Així, el dirigent del PP ha refermat la defensa de les centrals nuclears i ha assegurat que després de l’apagada «ha quedat acreditat» que tancar-les «és un error i una temeritat». El govern continua anant en contra de la política energètica dels països de la UE i d’allò que funciona per «una qüestió ideològica», ha criticat el líder, que ha retret a Sánchez que «ho inundi tot amb els seus prejudicis i ideologies».