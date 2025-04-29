Successos
Troben morts un matrimoni i el seu fill a Ourense i investiguen si la causa és la mala combustió d'un generador
Agents de la Guàrdia Civil han trobat els cossos aquest migdia
Un matrimoni i el seu fill han estat trobats morts aquest dimarts a Taboadela (Ourense), segons ha confirmat la Guàrdia Civil.
Agents del cos han trobat els cossos cap a la una del migdia després que s'hagin dirigit a l'habitatge en rebre un avís.
Investiguen si la causa de la mort és inhalació de monòxid de carboni per la mala combustió d'un generador.