Diari Més

Successos

Troben morts un matrimoni i el seu fill a Ourense i investiguen si la causa és la mala combustió d'un generador

Agents de la Guàrdia Civil han trobat els cossos aquest migdia

Imatge d'arxiu d'un guàrdia civil.

Imatge d'arxiu d'un guàrdia civil.Guardia Civil

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Un matrimoni i el seu fill han estat trobats morts aquest dimarts a Taboadela (Ourense), segons ha confirmat la Guàrdia Civil. 

Agents del cos han trobat els cossos cap a la una del migdia després que s'hagin dirigit a l'habitatge en rebre un avís

Investiguen si la causa de la mort és inhalació de monòxid de carboni per la mala combustió d'un generador.

tracking