Societat
Passatgers de trens i avions cancel·lats poden reclamar despeses de menjar i allotjament
Els passatgers també tenen dret a la devolució de l’import dels bitllets o la reubicació en nous mitjans de transport
Els passatgers de trens i avions poden reclamar a les companyies les despeses de menjar i allotjament que van haver d’assumir com a conseqüència de les cancel·lacions provocades per l’apagada elèctrica d’aquest dilluns, segons ha assenyalat FACUA-Consumidors en Acció, que recorda que les empreses s’han d’encarregar de l’assistència els afectats.
En un comunicat l’associació ha ressaltat que els reglaments europeus que regulen els drets dels passatgers aeris i de ferrocarrils estableixen no només el dret a la devolució de l’import dels bitllets o la reubicació en nous mitjans de transport, sinó també l’obligació d’assumir dita l’assistència encara que la paralització o grans retards en els seus serveis estiguin motivades per causes de força major.
El dret a assistència davant de cancel·lacions o retards d’almenys 60 minuts està recollit a l’article 20 del Reglament (UE) 2021/782 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2021, sobre els drets i les obligacions dels viatgers de ferrocarril.
En el seu apartat 2, estableix que quan es produeixi la cancel·lació d’un servei o un retard de com mínim 60 minuts, «l’empresa ferroviària que efectua el servei retardat o cancel·lat oferirà gratuïtament als viatgers», d’una banda «menjar i refrigeris, en una mesura adequada al temps d’espera, si estan disponibles al tren o a l’estació o si poden raonablement subministrar-se tenint en compte factors tals com la distància del subministrador, el temps necessari per al subministrament i el cost».
I per un altre, les companyies han d’oferir «allotjament en un hotel o un altre lloc i transport entre l’estació de ferrocarril i el lloc d’allotjament, en els casos que requereixin una estada d’una o més nits o una estada addicional, sempre i quan sigui físicament possible».
Quant a les cancel·lacions de vols, el dret a allotjament i menjar està recollit a l’article 9 del Reglament (CE) núm. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, pel qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols.
La norma estableix que les aerolínies han d’oferir als passatgers menjar i refrescos suficients, allotjament en un hotel si fos necessari i transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament.
En el cas del transport aeri, els passatgers no tenen dret a compensacions ni a indemnitzacions per cancel·lacions derivades de l’apagada, com la pèrdua de connexions amb altres vols, mentre que sí que existeix aquest dret a compensació en el transport per ferrocarril encara que la causa de la cancel·lació sigui de força major.
El reglament europeu que regula el sector estableix diferents percentatges de devolució de l’import del bitllet en funció del tipus de tren i el temps que duri el retard en arribar finalment a la destinació, amb independència que els passatgers siguin resituats en altres trens.
Si els usuaris opten per no acceptar la reubicació, tindran dret a la devolució de l’import íntegre dels bitllets.