Judicial
L’Audiència Nacional investiga si l’apagada a Espanya ha estat un sabotatge informàtic
En cas afirmatiu encaixaria en un delicte de terrorisme
El jutge de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordat obrir diligències per investigar si l’apagada a la xarxa elèctrica espanyola que va afectar tot el territori peninsular ha pogut ser un acte de sabotatge informàtic en infraestructures crítiques espanyoles, el que encaixaria en un delicte de terrorisme.
En un acte, el magistrat acorda com a primeres diligències requerir al Centre Criptològic Nacional i a Xarxa Elèctrica Corporació SA l'elaboració de sengles informes perquè en un termini improrrogable de deu dies indiquen les causes que van motivar l'apagada.
De la mateixa manera, sol·licita a la Direcció d'Informació de Policia que presento un informe preliminar sobre els fets esdevinguts, també en un termini de deu dies.
El jutge explica que l'incident va ocórrer ahir sobre les 12.30 hora espanyola i va afectar sistemes informàtics que suporten infraestructures que proporcionen els serveis essencials a la societat com a salut, energia, indústria o transporto, la qual cosa ha suposat «una situació crítica per al benestar i sentiment de seguretat de tots els ciutadans».
De confirmar-se que l'apagada va ser causa d'un sabotatge, Calama entén que els fets encaixarien en un delicte de terrorisme de l'article 573.1 i 2 del Codi Penal.