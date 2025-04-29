Gran Apagada
Aemet descarta causes meteorològiques la Gran Apagada d'ahir
L'Aemet nega fenòmens atmosfèrics inusuals durant l'apagada elèctrica
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha assegurat aquest dimarts, en un missatge a X, que durant la jornada d'ahir no es va detectar «cap fenomen meteorològic o atmosfèric inusual» ni «variacions brusques de temperatura» a la seva xarxa d'estacions meteorològiques.
D'aquesta manera, l'organisme ha respost les hipòtesis que apuntaven aquests fenòmens com la causa de la gran apagada general que va afectar ahir el conjunt d'Espanya i Portugal, entre d'altres països. Per la seva banda, el govern espanyol va explicar que a les 12.33h van desaparèixer 15 GW d'energia en només cinc segons i no va descartar cap possibilitat.
Fonts de la Moncloa van apuntar que mai s'havia produït un fenomen d'aquestes característiques, i tot i que van afegir que se seguien investigant les causes, deixava la porta oberta a qualsevol factor.