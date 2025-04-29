Diari Més

Gran Apagada

Aemet descarta causes meteorològiques la Gran Apagada d'ahir

L'Aemet nega fenòmens atmosfèrics inusuals durant l'apagada elèctrica

Vista del Passeig de Vic senes llum.

Vista del Passeig de Vic senes llum.ACN

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha assegurat aquest dimarts, en un missatge a X, que durant la jornada d'ahir no es va detectar «cap fenomen meteorològic o atmosfèric inusual» ni «variacions brusques de temperatura» a la seva xarxa d'estacions meteorològiques. 

D'aquesta manera, l'organisme ha respost les hipòtesis que apuntaven aquests fenòmens com la causa de la gran apagada general que va afectar ahir el conjunt d'Espanya i Portugal, entre d'altres països. Per la seva banda, el govern espanyol va explicar que a les 12.33h van desaparèixer 15 GW d'energia en només cinc segons i no va descartar cap possibilitat.

Fonts de la Moncloa van apuntar que mai s'havia produït un fenomen d'aquestes característiques, i tot i que van afegir que se seguien investigant les causes, deixava la porta oberta a qualsevol factor.

tracking