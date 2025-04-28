Societat
Sánchez avisa que venen “hores crítiques” per a les comunicacions però confia restablir “aviat” l’electricitat
El president no descarta cap hipòtesi sobre la causa de l’apagada i demana no especular
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut a la Moncloa per abordar l'apagada elèctrica a tot l'Estat. Sánchez ha advertit que encara queden "hores crítiques" per a les comunicacions, i ha apuntat que confia a restablir "aviat" el subministrament.
Ha assegurat que a hores d'ara el seu executiu desconeix les causes que han generat l'apagada i no descarta "cap hipòtesi", però ha recordat que la prioritat és restablir el subministrament. També ha anunciat que el Consell de Seguretat Nacional ha activat el nivell 3 d'emergència de protecció civil a la Comunitat de Madrid, Extremadura i Andalusia en resposta a les peticions d'aquests governs autonòmics, i farà el mateix amb tots els territoris que ho demanin.
Sánchez ha comparegut a la Moncloa després de presidir el Consell de Seguretat Nacional . A la trobada hi ha assistit la plana major del seu govern, així com els màxims responsables del CNI i de l'Estat Major de la Defensa.
Restablir el subministrament "aviat"
El subministrament ja ha tornat a diversos territoris del nord i del sud de la Península gràcies a les interconnexions amb França i Marroc, a qui Sánchez ha agraït "la seva solidaritat". A més, s'han reactivat els cicles combinats i les centrals hidroelèctriques de tot l'Estat, un fet que, segons el president espanyol "ens hauria de permetre recuperar el subministrament a tot l'Estat aviat".
"No descartem cap hipòtesi"
Pel que fa a l'origen de l'apagada, Sánchez ha apuntat que tècnics de Red Eléctrica estan treballant per "determinar les causes" i "resoldre el problema tan aviat com sigui possible", però ha recordat que Espanya disposa de plans de reposició per afrontar aquest escenari.
"Encara no tenim informació concloent sobre els motius d'aquest tall, i per això demano a la ciutadania que s'informin pels canals oficials. És millor no especular. Ja sabrem les causes. No descartem cap hipòtesi, però ara ens hem de centrar en el més important, que és tornar l'electricitat a les nostres llars", ha dit.
També ha fet una crida a la calma. Ha recordat que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han augmentat presència als carrers i vies de comunicació, i de moment no hi ha cap afectació de protecció civil ni problemes d'inseguretat. A més, el sistema hospitalari "funciona correctament i, malgrat la dificultat, hi ha grups electrògens que estan funcionant sense problema i disposen d'una llarga autonomia".
Reducció del 20% del trànsit aeri
El trànsit portuari, segons Sánchez, funciona sense incidències, mentre que el transport aeri ha quedat reduït en un 20% per part del govern espanyol "per garantir la seguretat i el funcionament fluid". Pel que fa al tren, està totalment aturat "per motius de seguretat", i els trajectes de mitjana i llarga distància "no es recuperaran avui".
En canvi, segons Sánchez, es treballa per recuperar Rodalies "tan aviat com sigui possible". En el pla econòmic, Sánchez ha recordat que els caixers automàtics de molts bancs s'han vist afectats, però els sistemes de pagament funcionen "amb normalitat", igual que la banca electrònica.
Demana restringir desplaçaments i l'ús del mòbil
Sánchez també ha llançat un seguit de recomanacions "fins que la crisi s'hagi resolt": ha demanat reduir "al mínim" els desplaçaments, i seguir "únicament informació oficial". "No propaguem ni fem cas a informacions de procedència dubtosa com ha passat en altres crisis que són font de boles i desinformació". Per això ha demanat "responsabilitat" per "no difondre informacions de procedència dubtosa".
El president espanyol també ha demanat que es faci "un ús responsable del mòbil". "Passarem unes hores crítiques fins que recuperem totalment l'electricitat, i cal fer trucades breus i utilitzar el telèfon d'emergència 112 només quan sigui realment necessari".
Comunicació amb l'OTAN i Felip VI
Sánchez ha afirmat que al llarg d'aquestes hores el seu executiu s'està comunicant amb el rei Felip VI, amb els grups parlamentaris, els socis europeus, les institucions comunitàries i l'OTAN. A més, ha dit, les administracions públiques han posat en marxa els seus protocols, i "Espanya disposa de mecanismes per afrontar aquest tipus de situacions".
Un cop més ha apel·lat a la ciutadania perquè col·labori amb les autoritats i actuï amb "responsabilitat i civisme". "Som conscients de l'impacte i la transcendència del que està passant, de l'alteració de la gent, de les pèrdues econòmiques i l'angoixa", ha dit, però ara "la prioritat és treballar per recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible".
Nivell 3 de Protecció Civil a Madrid, Andalusia i Extremadura
Tres comunitats del PP han demanat el nivell 3 d'emergència de protecció civil. La primera a fer-ho ha estat Madrid. Isabel Díaz Ayuso s'ha reunit amb l'Agència de Seguretat i Emergències de Madrid (Asem 112) i ha activat la situació operativa dos, de tres, del Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat de Madrid.
El president d'Andalusia, Juanma Moreno, també ha elevat el pla d'emergència del seu territori a nivell 2 i ha demanat que s'activi la mesura. I la d'Extremadura, María Guardiola, ha recordat que "una emergència nacional com la que estem experimentant requereix coordinació de l'Estat". "Cal una resposta de país coordinada".
El nivell 3 d'emergència nacional, també conegut com a "situació operativa 3", es declara quan una crisi supera la capacitat de resposta autonòmica i requereix la intervenció directa del govern epsanyol. Aquest nivell està reservat per a emergències de gran magnitud que afecten l'interès nacional.
Un cop s'activa, el ministeri de l'Interior, a través de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, coordina totes les actuacions i centralitza la gestió de la crisi mobilitzant recursos de tot l'Estat. A més, permet el desplegament de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i altres unitats de les Forces Armades per donar suport a possibles tasques de rescat, seguretat i suport logístic.
En aquest nivell, les autoritats de les comunitats autonòmiques i locals passen a estar sota la coordinació del govern espanyol, que també té la potestat de demanar assistència internacional a través del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea i altres acords internacionals.
A més, permetria imposar restriccions en la circulació, la requisa de productes o l'ocupació temporal de fàbriques per garantir el subministrament de béns essencials.