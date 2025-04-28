Mobilitat
Puente descarta que es pugui recuperar el servei ferroviari de mitjana i llarga distància durant el dia d'avui
"Els usuaris que tinguin previst un desplaçament d'aquestes característiques no ho podran fer", diu el ministre Puente
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha descartat que el servei ferroviari de mitjana i llarga distància es pugui recuperar durant aquest dilluns arran de l'apagada elèctrica que afecta Espanya i Portugal. "Actualment, no és previsible", ha dit en un missatge a les xarxes socials.
"Tots els usuaris que tinguin previst un desplaçament d'aquestes característiques no ho podran fer. Treballem perquè, un cop es recuperi el subministrament elèctric, puguem reprendre aquests serveis, cosa que ja no serà possible avui", ha indicat.
A ciutats com Madrid, el servei de Rodalies ha caigut al migdia i les principals estacions, com Atocha, han sigut desallotjades."La raó que ja no es prevegi recuperar els serveis de mitjana i llarga distància, rau que trigarem temps a recuperar els sistemes de control, un cop reprès el subministrament elèctric, i reiniciar tots els sistemes que garanteixin la seguretat. A més, haurem de reposicionar la majoria dels trens", ha indicat Puente en un altre missatge a les xarxes.
Segons ha agregat el ministre, l'objectiu del govern espanyol és poder prestar el servei demà si avui es recupera finalment el subministrament elèctric. "Per això aquesta nit es prioritzarà el reposicionament dels trens i el rearmament de sistemes sobre les tasques de manteniment que es realitzen en horari nocturn", ha detallat.