Societat
Portugal diu que “tot apunta” que l’origen de l’apagada elèctrica és a Espanya
El primer ministre Montenegro diu que no hi ha cap indici que es tracti d’un ciberatac
Portugal assegura que “tot apunta” que l’origen de la gran apagada elèctrica d’aquest dilluns és a Espanya. El primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, ha assegurat en declaracions als mitjans recollides per la premsa portuguesa que esperen que el sistema “sencer” de producció elèctrica al país es pugui reactivar i que el servei es reprengui al país “en les pròximes hores” a Portugal.
“Lamentem molt aquest episodi, que ha afectat molt la vida diària dels portuguesos. Sabem que no s’ha originat a Portugal”, ha apuntat, admetent que la situació ha estat totalment “inesperada”. Com ha fet la Comissió Europea, el portuguès ha dit que no hi ha cap indici que es tracti d’un ciberatac.