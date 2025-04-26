Política
El PP demana la compareixença de Marlaska, Bolaños i Robles per la rescissió del contracte d'armes amb Israel
Alicia García: «als espanyols els està sortint molt car el govern més dividit i envoltat de corrupció de la història»
El PP demanarà la compareixença al Senat dels ministres Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños i Margarita Robles perquè donin explicacions sobre la rescissió del contracte de compra d’armament amb una empresa israeliana.
Així ho ha anunciat aquest dissabte la portaveu del grup popular a la cambra alta, Alícia García, que ha criticat que «als espanyols els està sortint molt car el govern més dividit i envoltat de corrupció de la història de la democràcia».
I ha denunciat en aquest sentit: «Sánchez no pot governar el país perquè ni tan sols és capaç de fer-ho al seu propi Consell de Ministres». Els populars també van anunciar aquest divendres que durien aquesta rescissió de contracte al Tribunal de Comptes per possibles responsabilitats comptables.