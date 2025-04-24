Política
El Consell de Ministres aprovarà dimarts vinent la reducció de la jornada laboral
La vicepresidenta afirma que és una mesura clau per «rellançar l'agenda social del govern»
La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dijous que la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals s'aprovarà a la pròxima reunió del Consell de Ministres. «Dimarts que ve», ha proclamat la també ministra de Treball en un acte de CCOO. Segons ha afegit, el següent pas serà dur la proposta al Congrés dels Diputats, on no té garantits els suports per tirar endavant.
«Serà segurament la política més difícil que ens tocarà defensar», ha agregat tot dient que és una mesura clau per «rellançar l'agenda social» del govern espanyol en un moment en què es parla més de temes com la defensa.
Tal com ha recordat Díaz, l'executiu espanyol va intentar tancar un acord previ dels agents socials que incorporés tant a la patronal i com als sindicats majoritaris, CCOO i UGT. Finalment, els empresaris de la CEOE se'n van desmarcar després d'unes converses que van començar al gener de l'any passat. També formacions com Junts han mostrat reticències a la proposta per reduir la jornada laboral setmanal en 2,5 hores. L'aprovació de dimarts vinent arriba després que al febrer l'executiu del PSOE i Sumar aprovés ja la mesura en forma d'avantprojecte de llei.
Segons ha manifestat la vicepresidenta davant els representants de CCOO, la reducció de la jornada és una de les polítiques estrella que haurà de defensar aquesta legislatura. Tot i això, ha remarcat la importància d'altres elements lligats a aquest pas, com la reforma del control horari per acabar amb els milions d'hores extraordinàries sense retribuir que es generen a tot l'Estat.
«La reducció de la jornada laboral a Espanya és la mesura que més volen i valoren el conjunt dels espanyols votin a qui votin. Hem de convertir el que és sentit comú al carrer en sentit comú al Parlament. No serà fàcil, companys i companyes. Ens haurem de deixar la pell i us demano que ho fem amb intel·ligència, amb arguments, amb la intel·ligència de saber que quan treballem menys no només vivim més, sinó que fem una tasca democràtica sense precedents, que és repartir la productivitat al conjunt d'Espanya», ha argumentat. Segons els càlculs de Díaz, malgrat que la productivitat hagi crescut el 53% des dels anys noranta, aquest salt no s'ha repartit entre la gent treballadora.