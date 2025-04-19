Economia
El preu de la llum es desploma a 1,72 euros/MWh de mitjana, el més baix de l’últim any
Entre les 10 i les 21 hores el preu ha oscil·lat entre zero i amb valors negatius
El preu de la llum d’aquest dissabte s’ha situat de mitjana en els 1,72 euros el megawatt hora (MWh), l’import més baix de l’últim any, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).
Per trobar un import inferior cal remuntar-se al 16 d’abril del 2024, quan va ser d’1,37 euros/MWh. De fet, en aquest any ha estat la quarta vegada que aquest indicador ha estat per sota dels 2 euros (les altres dues van ser el 2024: el 22 d’abril, amb 1,9 euros, i l’1 de juny, amb 1,76).
El preu mínim serà entre les 16 i les 18 hores d’aquest dissabte amb menys quatre euros, mentre que el màxim entre les 21 i 22 hores i de 23 a la mitjanit, amb vuit euros.
En la franja entre les 10 i les 20 hores l’import es mourà entre els zero euros i valors negatius. La llum encadena tres dies de descensos, passant d’una mitjana de 21,94 Dijous Sant a 12,35 Divendres Sant, i els 1,72 d'aquest dissabte. A principis d’abril, el dia 1 el cost era de 58,6 euros, fins al moment el valor més elevat d’aquest quart mes de l’any.