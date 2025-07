Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

El parabrises, sovint subestimat com a element clau en la seguretat viària, està cobrant més protagonisme a les campanyes de vigilància de la Guàrdia Civil. Aquest component, essencial per garantir una correcta visibilitat al volant, molts vehicles moderns compten amb sistemes d’assistència a la conducció (ADAS), la qual cosa el converteix en una peça crítica per a la seguretat.

Malgrat això, molts conductors ignoren que circular amb el parabrises en mal estat pot suposar una infracció sancionable. De fet, segons la Direcció General de Trànsit (DGT), la majoria de les multes relacionades amb les llunes del cotxe es deuen a una visibilitat deficient.

La normativa és clara. El Reglament General de Circulació estableix que «la superfície vidrada del vehicle haurà de permetre, en tot cas, la visibilitat diàfana del conductor sobre tota la via per la qual circuli». Així mateix, la Llei de Seguretat Viària contempla la possibilitat d’immobilitzar un vehicle si presenta «deficiències que constitueixin un risc especialment greu per a la seguretat viària», com pot ser un parabrisa trencat.

Entre les infraccions més comunes que poden portar multes de fins 200 euros (sense pèrdua de punts), es troben:

Circular amb el parabrises o vidres trencats que dificultin la visibilitat.

trencats que dificultin la visibilitat. Conduir amb brutícia o gel al parabrises que impedeixin veure correctament.

Utilitzar elements no autoritzats com adhesius, cortinetes o làmines que obstaculitzin la visió.

adhesius, cortinetes o làmines que obstaculitzin la visió. Col·locar suports de telèfon mòbil al parabrises que interfereixin en el camp de visió.

Utilitzar vidres fumats o acolorits sense homologació, especialment a les finestretes davanteres, tret d’excepcions mèdiques o casos oficials.

Per aquesta raó, la Guàrdia Civil ha intensificat la vigilància a la carretera, amb l’objectiu de garantir que tots els conductors mantinguin els seus vehicles en condicions òptimes. Es recorda també que l’adhesiu de l’ITV s’ha de col·locar en l’angle superior dret del parabrisa (vist des de dins) i el distintiu ambiental de la DGT, en l’inferior dret, per no entorpir la visió del conductor.

Mantenir en bon estat el parabrisa no només evita sancions, sinó que també és una qüestió de responsabilitat i seguretat al volant.

A més, portar l’escombreta del netejaparabrises en mal estat pot comportar una multa de 80 euros.