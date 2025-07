Podem aposta per Irene Montero com a candidata a les pròximes eleccions generals

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha demanat a l’actual eurodiputada de la formació i exministra del govern espanyol, Irene Montero, que es posi al capdavant d’una candidatura per a les pròximes eleccions generals.

Així ho ha reclamat en una intervenció aquest diumenge a l’acte ‘Per la pau i contra el règim de guerra’, celebrat a Madrid, des d’on ha proposat que aquesta llista «no sigui només de Podem» sinó que allargui la mà a la societat civil organitzada i a tots aquells «desencantats» amb el govern espanyol.

Durant una intervenció posterior al mateix acte, Montero ha assumit el repte i ha demanat suport per a «aixecar una candidatura de pau, esperança i més drets».

Durant la seva intervenció a l'acte, Belarra ha remarcat, dirigint-se a Montero, que el país «està en un moment crític» i que «només una dona valenta i pacifista estarà a l’altura d'aquesta tasca».

Belarra ha denunciat que l’executiu presidit per Pedro Sánchez està posant el país «en un règim de guerra» i li ha retret que no té «la valentia suficient per a expulsar els fons voltors nord-americans i per parar els peus al president dels Estats Units, Donald Trump».

Per això, ha dit que Montero és la persona que ha «d'allargar la mà» a tots aquells desencantats amb les polítiques del govern espanyol i l'ha instat a liderar una candidatura a les pròximes eleccions generals.

L'exministra ha respost a Belarra en una intervenció posterior al mateix acte, des d'on ha assumit el repte de ser la candidata de Podem en aquests comicis. Així, ha apuntat que es posa desde «ja» a aixecar «no només la pau» sinó un procés polític i democràtic que suposi una «esquerra forta» i que doni esperança a la ciutadania.