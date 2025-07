Milers de persones es manifesten a tot el país contra el preu de l’habitatge

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

Milers de persones s’han manifestat aquest dissabte en diverses ciutats en protesta per la carestia i l’escassetat d’habitatge convocades pels sindicats d’inquilins, que exigeixen una rebaixa del 50 % en els lloguers, acabar amb els rendistes, posar fi als desnonaments i prohibir les empreses de desokupación, entre altres reclamacions.

Les protestes, que han transcorregut sense incidents, han estat convocades pel Sindicat d’Inquilines i Inquilins i altres organitzacions dels moviments veïnals i antidesnonaments, i amb el suport dels sindicats majoritaris CCOO i UGT.

La marxa més nombrosa ha tingut lloc a Madrid, on els organitzadors han elevat la participació entre 100.000 i 150.000 manifestants, xifra que la Delegació del Govern rebaixa a 15.000.

Sota el lema «Acabem amb el negoci de l’habitatge», la marxa de Madrid ha discorregut pel Passeig del Prat i la Gran Via, al mig de crits com «okupa i rebenta l’habitatge» o «govern progressista còmplice dels rendistes».

Un clamor contra «el negoci de l’habitatge»

També a Barcelona, on unes 12.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 100.000, segons l’organització, s’han concentrat en una cèntrica plaça per exigir de nou una baixada del 50 % dels lloguers, com ja succeís en la massiva manifestació del passat 23 de novembre.

A Andalusia hi ha hagut protestes a diverses capitals, entre elles Màlaga, Sevilla i Granada, totes elles amb milers de persones. En la primera, una de les ciutats on més s’ha encarit l’habitatge en els últims anys, aquesta ha estat la tercera manifestació pel mateix assumpte en menys d’un any.

A Galícia, centenars de veïns han exigit als carrers de Santiago de Compostel·la el final del «negoci de l’habitatge» i s’han celebrat protestes també a A Coruña, Ourense i Vigo.

També centenars de persones han reclamat a Burgos, Salamanca, Segòvia i Valladolid canvis al mercat de l’habitatge, que afecten de manera més intensa a les classes treballadores i als joves, segons l’Associació d’Inquilines.

A les Balears han estat milers els que han recorregut els carrers de Palma pel dret a l’habitatge i contra l’especulació i massificació turística, i la inacció del govern regional.

A Gijón, Santander, Múrcia, Logronyo, Las Palmas, Tenerife i Fuerteventura també han sortit als carrers centenars de persones per reivindicar el dret de tots els ciutadans a un habitatge, exigir un parc públic d’habitatge i protestar contra l’especulació.

Els sindicats «decreten» lloguers indefinits

La portaveu del Sindicat d’Inquilines i Inquilins de Madrid, Valeria Racu, ha dit als mitjans a la capçalera de la manifestació que des d’aquest moment «decreten els lloguers indefinits» i demanen al mig milió de llars els contractes de les quals acaben aquest any, segons les seves dades, «de resistir».

Els convocants sol·liciten contractes de lloguer indefinits, la recuperació d’habitatges buits, turístics i de lloguer de temporada, que es prohibeixi la compra de cases si no és per viure en elles, que es «desarticulin» els grups de desokupación i l’ampliació del parc públic d’habitatge mitjançant les cases de la Sareb i expropiacions.

El focus de les seves crítiques és el Govern, al que acusen d’estar del costat dels «rendistes» i no fer res per frenar l’especulació, les immobiliàries, els portals, les plataformes de lloguer turístic com Airbnb, i les empreses de serveis com Lloguer Segur.

Els manifestants han corejat crits contra la llei d’habitatge de l’Executiu central i han exigit que «governi qui governi» es defensi el dret a l’habitatge.

Racu ha demanat «d’acabar amb la impunitat dels rendistes», i ha explicat que «avui decretem els lloguers indefinits; es va acabar marxar-nos dels nostres barris cada cinc o set anys».

A més, ha encoratjat que continuï la «vaga de lloguers», que ja van promoure en les manifestacions de tardor i que, segons les seves xifres, ha permès rebaixar un 30 % el preu mensual.

La portaveu del PSOE a l’Ajuntament de Madrid, Reis Maroto, que ha assistit a la manifestació, ha afirmat davant dels mitjans que l’alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, és «col·laborador necessari» en la crisi de l’habitatge, perquè «prima els interessos immobiliaris i cronifica la pobresa».

Falten habitatges i terra

La ministra d’habitatge, Isabel Rodríguez, ha dit en el seu compte de X: «Moltes persones han sortit al carrer per reclamar una cosa que comparteixo: els habitatges han de ser per viure i no per especular. Només ho aconseguirem si totes les administracions ens comprometem per igual».

La portaveu del Govern i ministra d’educació, Pilar Alegría, ha instat en un acte a Saragossa a les comunitats autònomes -les «principals responsables» i «competents» per a això- que apliquin la llei d’habitatge.

El Banc d’Espanya calcula que fan falta a prop de mig milió de cases per cobrir la demanda, mentre el sector denuncia la falta de terra finalista i el bloqueig de la reforma de la llei de terra, la falta d’agilitat en els tràmits i llicències i l’elevada càrrega impositiva que suporta l’habitatge.