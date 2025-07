El DNI arriba al mòbil: ja es pot utilitzar en tràmits presencials amb la nova versió digital

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

Des d’aquest dimecres qualsevol ciutadà amb un DNI en vigor en suport físic podrà també portar aquest document al seu telèfon mòbil per acreditar la seva identitat en tràmits presencials davant d’entitats públiques o privades, com pugui ser firmar una hipoteca en una entitat bancària, recollir un paquet en Correus o votar en unes eleccions.

Així ho ha assegurat aquest dimarts en la roda de premsa posterior al consell de Ministres el titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, qui ha presentat el reial decret aprovat pel Govern central que regula a l’expedició del DNI tant en format físic com, per primera vegada, en format digital i que entrarà demà en vigor després de la seva publicació al BOE.

Marlaska ha assegurat que el projecte del Ministeri de l’Interior desenvolupat per la Policia Nacional juntament amb la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, situa a Espanya entre els primers països europeus que disposen d’un sistema per acreditar la identitat a través del telèfon mòbil mitjançant un suport virtual «senzill, intuïtiu i efectiu».

Qualsevol titular d’un document d’identitat en vigor, prèvia descàrrega d’una aplicació, podrà disposar al seu mòbil d’una versió digital que li permetrà identificar-se de manera segura i amb la mateixa eficàcia jurídica, si bé en aquesta primera fase que durarà un any, tindrà limitacions, ja que de moment no servirà per identificar-se a internet.

A més, durant aquest període no serà obligatòria l’acceptació del nou format digital per part de l’administració pública o d’empreses privades, que comptaran amb aquest primer any per adaptar-se.

En tot cas, el DNI en format digital no substitueix al carnet tradicional.

Per a què podrà utilitzar-se el DNI al mòbil?

En aquesta primera fase, el DNI al mòbil podrà fer-se servir per acreditar la identitat de manera presencial en determinades gestions.

Servirà, per tant, en el control d’accés a qualsevol espai públic o privat, per establir qualsevol tipus de relació jurídica, firmar escriptures davant de notari, acreditar la identitat en tràmits presencials davant de l’Administració o davant d’entitats privades.

També per a accions com acreditar la majoria d’edat, obrir un compte bancari, registrar-se en un hotel, llogar un vehicle, realitzar transaccions comercials presencials en les quals es requereixi el DNI en vigor o recollir paquets en Correus o serveis de missatgeria.

En general, el DNI digital permetrà totes aquelles acreditacions presencials d’identitat que ara es realitzen amb el carnet físic, com pugui ser identificar-se davant de les forces de seguretat o exercir el dret a vot en unes eleccions.

Què cal fer per tenir el DNI digital?

Per disposar del DNI en format digital és necessari completar tres fases: un registre previ que vincula de manera inequívoca la identitat del ciutadà a un número de telèfon mòbil que permet la descàrrega de l’aplicació MiDNI, virtualització del DNI i verificació del procés.

Per realitzar el registre és necessari que el DNI es trobi en vigor i els seus certificats electrònics actius, el que podrà fer-se a través del web www.midni.gob.es, als Puestos d’Actualització de Documentació (PAD) existents en comissaries de Policia o ajuntaments i en qualsevol de les 290 Unitats de Documentació de la Policia Nacional.

En qualsevol d’aquestes vies de registre s’informarà el ciutadà del camí d’accés a l’aplicació per a la seua descàrrega.

L’aplicació MiDNI serà l’única oficial amb suport legal i impedeix la manipulació o falsificació de les dades, que no quedaran emmagatzemades ni al mòbil que sol·licita la identificació ni en el qual comprova la identitat del titular del DNI digital.

Durant l’alta en la mateixa es verifica que el DNI està associat a aquest número de telèfon per mitjà de codis d’un sol ús que l’usuari ha d’utilitzar per finalitzar la correcta vinculació. Únicament es pot associar un DNI a un número de telèfon mòbil.

En cas que el document estigui extraviat o hagi estat sostret, la informació no estarà disponible.

Triar les dades del DNI que es volen mostrar

En realitzar la consulta, el titular del DNI podrà decidir quines dades vol mostrar en funció de l’ús que vulgui donar i de la finalitat de la verificació de la identitat. Aquesta llibertat de mostrar les dades segons la situació incrementa la privacitat del ciutadà, ja que no és necessari mostrar totes les dades en totes les situacions.

Les tres opcions disponibles són: DNI edat, que mostrarà la fotografia, el nom i la majoria d’edat; DNI simple, que reflectirà la fotografia, el nom, cognoms, el sexe i validesa de DNI; i DNI complet, que mostra totes les dades del document físic.

Una vegada triat el nivell d’informació sol·licitat, l’aplicació genera un codi QR que es mostra a la pantalla del telèfon del titular del DNI.

És un codi generat per Policia Nacional, la qual cosa assegura que les dades són autèntiques en aquell mateix moment, que romandrà visible durant un curt període de temps. Passat aquest període, perdrà la seua validesa i serà necessari generar un nou codi.

El codi QR generat pot ser escanejat per qualsevol altre dispositiu en el qual hagi estat instal·lada l’aplicació MiDNI. En escanejar-lo, apareixerà a la pantalla de l’usuari verificador les dades del ciutadà en funció de l’opció elegida.

Després d’aquesta primera fase d’un any de posada en marxa i adaptació el 2026 el DNI al mòbil sí que permetrà l’acreditació de la identitat per fer gestions telemàtiques, signatura electrònica i altres operacions a través d’internet.