Noves mesures sobre la jubilació: Què canviarà a partir de l'abril?

Amb l'entrada en vigor del Reial decret llei 11/2024, el marc normatiu de la jubilació a Espanya experimentarà canvis significatius. Aquesta nova regulació busca millorar la compatibilitat entre el treball i la pensió de jubilació, introduint modificacions especialment en la jubilació parcial, la jubilació activa i la jubilació demorada.

Jubilació parcial amb contracte de relleu

Aquesta modalitat, que permet simultaniejar la pensió amb un contracte de treball a temps parcial, es flexibilitza. Amb la nova regulació, es podrà accedir-hi fins a tres anys abans de l'edat ordinària de jubilació (abans només es podia avançar dos anys), sempre que es compleixin els requisits següents:

Haver cotitzat un mínim de 33 anys (25 anys en cas de treballadors amb una discapacitat igual o superior al 33%).

(25 anys en cas de treballadors amb una discapacitat igual o superior al 33%). Acreditar una antiguitat de sis anys immediatament anteriors a la jubilació parcial dins la mateixa empresa.

immediatament anteriors a la jubilació parcial dins la La reducció de jornada durant el primer any es fixarà entre un 20% i un 33%, amb la possibilitat de modificar-la entre un 25% i un 75% a partir del segon any.

Els contractes de relleu seran indefinits i a temps complet, i hauran de mantenir-se almenys durant dos anys després de l'extinció de la jubilació parcial. A més, l'empresa haurà de cotitzar al 100% tant per al jubilat parcialment com per al treballador rellevista.

Pel que fa als treballadors de la indústria manufacturera, es prorroga fins al 31 de desembre del 2029 la possibilitat d'acollir-se a la jubilació parcial a partir dels 61 anys.

Jubilació activa: més flexibilitat

Fins ara, per accedir a la jubilació activa, era necessari tenir dret al 100% de la pensió. Amb el nou decret, aquest requisit desapareix, cosa que facilitarà l'accés a aquesta modalitat. Actualment, es percep el 50% de la pensió durant la jubilació activa, però la nova normativa estableix un sistema progressiu:

45% de pensió amb un any de demora.

55% amb dos anys.

65% amb tres anys.

80% amb quatre anys.

100% amb cinc anys de jubilació activa.

A més, aquests percentatges es podran compatibilitzar amb els incentius de la jubilació demorada.

Millores en la jubilació demorada

També s'introdueixen novetats en la jubilació demorada. Actualment, per cada any de retard en la jubilació, la pensió s'incrementa en un 4%, sempre en períodes anuals complets. A partir de l'abril del 2025, es podrà obtenir un incentiu addicional d'un 2% per cada sis mesos de demora a partir del segon any.

Pendents de la nova regulació de la jubilació anticipada

Encara queden aspectes per definir en matèria de jubilació. La regulació de la jubilació anticipada per raó d'activitat, aprovada en el Consell de Ministres de l'octubre del 2024, està pendent d'aprovació definitiva. La Ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions va anunciar que entraria en vigor el febrer del 2025, fet que encara genera expectació entre els treballadors afectats.

Amb aquestes mesures, el Govern espanyol busca oferir una major flexibilitat en les opcions de jubilació i millorar la transició entre la vida laboral i la jubilació. No obstant això, caldrà veure com aquestes modificacions impacten en el mercat de treball i en la sostenibilitat del sistema de pensions.