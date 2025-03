Sánchez defensa augmentar la despesa en defensa: «Només Europa sabrà protegir Europa»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest diumenge l’augment de la despesa en defensa perquè «només Europa sabrà protegir Europa». «Hem de fer passos decidits per poder garantir i protegir Europa per nosaltres mateixos», ha dit en un míting a Santander, on s’ha celebrat la cloenda del congrés del PSOE de Cantàbria.

Sánchez ha argumentat que cal ser «solidaris» amb els països europeus propers a Rússia, com Espanya la va tenir durant la pandèmia. «Necessiten i reclamen que entre tots augmentem la nostra capacitat de seguretat per poder dissuadir a Rússia de no poder fer majors i noves invasions».

Sánchez també ha retret a PP i Vox estar «callats» davant els aranzels anunciats per Trump.«El que està en joc no és només una guerra o una invasió», ha dit, «el que està en joc és l’ordre multilateral».

Tot i que Sánchez no preveu que Espanya tingui un «atac físic» per part de Rússia, ha demanat ser «solidaris» amb els més propers a aquest país, com és el cas de Finlàndia. «No només som europeistes per interès, com vam fer durant la pandèmia, ho som per convicció, i per això ens solidaritzarem també amb aquelles regions que estan amenaçades», ha dit.

Sánchez ha garantit que aquest augment de la despesa en defensa es farà «sense cap renúncia» en altres àmbits, com les polítiques socials, perquè el pressupost «s’augmentarà».

El president espanyol també s’ha referit a la guerra comercial oberta pels EUA amb l’anunci d’aranzels. En aquest sentit, ha avisat Trump que «les societats que es tanquen en si mateixes no són més grans, es fan molt més petites». També ha advertit que és una «mala idea» obrir una guerra comercial contra Europa, que «respondrà unida».

El líder del PSOE ha carregat contra PP i Vox, a qui ha acusat d’estar «callats» davant aquests aranzels. «Només són forts amb els dèbils, però són extremadament servils amb els poderosos, com s’està veient en tot aquest debat», ha assegurat.