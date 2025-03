La vaga de Renfe i Adif es manté després d’una negociació sense acord

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i els sindicats mantenen les seves diferències a alguna cosa més de 30 hores de l’inici, dilluns vinent, de set jornades de vaga convocades a Renfe i Adif, que no van aconseguir llimar en una llarga negociació celebrada el divendres que va acabar sense acord.

Així, de moment, els comitès generals d’empresa (CGE) de Renfe i Adif segueixen endavant amb la convocatòria de vaga per als pròxims 17, 19, 24, 26 i 28 de març; així com l’1 i 3 d’abril, en protesta per l’incompliment per part del ministeri dels acords firmats sobre el traspàs de Rodalies a la Generalitat de Catalunya i sobre Renfe Mercancías.

En la reunió d’ahir, el ministeri va posar a sobre de la taula un esborrany d’acord que preveu que el nou operador de Rodalies, quan culmini el traspàs a la Generalitat, s’ubiqui dins del grup Renfe, segons fonts coneixedores de les negociacions.

El document també contemplaria que Adif, gestor estatal de les infraestructures ferroviàries, es fes càrrec de manera integral de la línia R1 (la del Maresme), la primera que ha recordat que passarà en mans de la Generalitat.

Aquestes propostes, amb les quals el ministeri intentaria donar el màxim de garanties de respecte als drets laborals dels treballadors de Renfe i Adif, suposen, tanmateix, modificacions importants en els acords amb el Govern de Salvador Illa i amb ERC sobre el traspàs de Rodalies que s’han comunicat fins ara.

D’acord amb els esmentats acords, el Govern tindria majoria en la nova empresa mixta Generalitat-Estat que gestionarà Rodalies, que es preveu estigui constituïda abans d’acabar aquest any, el que xoca amb la fórmula d’una filial acordada el 2023 amb els sindicats.

En l’acord del 23 de novembre de 2023, el ministeri garantia la integritat de les dos empreses, el manteniment de les plantilles i que les gestions per al traspàs a Catalunya de Rodalies i per donar entrada a una companyia privada a Renfe Mercancías es portarien a cap per personal de la companyia pública.

Des del ministeri assenyalen que la negociació continua oberta i que estan treballant conjuntament amb la Generalitat perquè hi hagi un acord i que, «en aquesta línia, mantenim aquesta voluntat de consens fins l’últim minut».

Encara que fonts del ministeri apunten que la negociació seguirà durant aquest cap de setmana, potser diumenge, encara no hi ha previsió de reunió i els sindicats no han rebut una nova citació.

Fonts sindicals asseguren que si els presenten condicions que respectin les línies de l’acord de desconvocatòria de vaga de novembre del 2023, firmaran la desconvocatòria d’aquesta nova vaga.

«De moment hi ha bones intencions, però no s’ha aconseguit avançar», segons els sindicats, que recorden que, amb l’acord de llavors, el mateix ministre va dir públicament que abans de firmar-lo, l’havia enviat a l’anterior president de la Generalitat i va obtenir el seu vistiplau.