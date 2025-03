El govern espanyol descarta implantar nous peatges a les carreteres

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el decret que transposa la directiva europea que estableix els criteris per calcular gravàmens i bonificacions per a l'ús de les carreteres, però el govern espanyol ha deixat clar que en cap cas implica la implantació de nous peatges.

L'executiu descarta qualsevol mesura per ampliar o modificar el pagament per ús d'autopistes o autovies i es manté la política de bonificacions i descomptes, que posa un estalvi de 1.400 milions d'euros anuals als ciutadans des del 2018.

Des d'aquell any, 4 de cada 10 quilòmetres d'autopistes de l'Estat han passat a ser gratuïtes. S'han alliberat 1.029 quilòmetres dels 2.530 existents. La directiva introdueix canvis en el mètode de càlcul dels peatges, així com la possibilitat d'internalitzar els costos de congestió i els externs per emissions de CO2.

En les concessions d'autopistes de peatge ja existents no hi haurà canvis, ja que no se'ls apliquen els criteris ambientals. En cas de noves concessions, sí que s'hauran d'establir aquests criteris en la licitació del contracte.