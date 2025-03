Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La campanya de la declaració de la Renda per a l’exercici 2024 comença oficialment el 2 d’abril i s’estendrà fins el 30 de juny de 2025. Durant aquests tres mesos, els contribuents a Espanya hauran de presentar la seva declaració de l’IRPF i, en el seu cas, de l’impost de patrimoni corresponent. Aquest procés és obligatori per als treballadors per compte d’altri, autònoms i altres col·lectius que compleixin els requisits establerts per l’Agència Tributària.

Presentació online: dates clau per declarar per internet

Segons el calendari publicat per l’Agència Tributària, l’inici de la campanya serà el 2 d’abril, i des d’aquesta data els contribuents podran presentar la seva declaració a través de mitjans telemàtics, com el programa Renda Web o l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària.

Declaració per telèfon o de forma presencial: terminis de presentació

Per a aquells que prefereixen fer la declaració per telèfon, aquest servei estarà disponible a partir del 6 de maig. Si, d’altra banda, es prefereix realitzar el tràmit en persona, caldrà esperar fins el 2 de juny per poder acudir a les oficines de l’Agència Tributària.

En qualsevol cas, la data límit per a la presentació serà el 30 de juny, encara que aquells que hagin de realitzar un pagament i prefereixin domiciliar-lo hauran de presentar la seva declaració abans del 25 de juny.

Qui està obligat a presentar la declaració?

En aquesta campanya de la Renda 2024, han de presentar la declaració totes les persones que hagin obtingut ingressos a la feina superiors als 22.000 euros d’un sol pagador, o més de 15.876 euros si es tenen dos o més pagadors. També estan obligats aquells que hagin estat donats d’alta com a autònoms o aquells que hagin percebut alguna prestació d’atur, entre altres casos.