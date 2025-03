Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació contra Vox per un presumpte delicte de finançament irregular. La decisió del Ministeri Públic arriba després que al desembre el PSOE denunciés a la formació de Santiago Abascal en considerar que utilitzava recursos recollits de forma opaca. Segons han indicat a l'ACN fonts de la Fiscalia aquest dilluns, l'encarregat del cas és el fiscal Alejandro Luzón.

Tal com apuntaven des de Ferraz quan van elevar la denúncia, Vox podria haver recollit de manera irregular uns cinc milions d'euros a través de guardioles a peu de carrer i amb la venda de marxandatge del partit.

La denúncia del PSOE també mencionava el préstec de 6,5 milions d'euros que el partit ultra va rebre de part d'un banc hongarès per pagar la campanya de les eleccions generals del 23-J de 2023. Tal com consta a la llei 8/2007 de finançament de partits, les formacions no poden acceptar «cap forma de finançament per part de governs i organismes, entitats o empreses públiques estrangeres o d'empreses relacionades directament o indirectament amb aquests». Sí que poden, en canvi, rebre «donacions no finalistes» procedents de persones físiques estrangeres dins dels límits, requisits i condicions establertes per la llei.

El Tribunal de Comptes (TdC) també va advertir de les irregularitats de Vox. Segons consta al seu informe del 2020, presentat l'estiu passat, el partit de Santiago Abascal va acceptar donacions o aportacions no identificades, donacions «finalistes» i quotes, aportacions i donacions en efectiu. Tal com indica el TdC, com a resultat de l'activitat de les «taules informatives» de Vox es van generar ingressos en efectiu, sense que el tribunal tingués constància a quin concepte corresponien. Posteriorment, l'efectiu recaptat es va anar ingressant als comptes corrents de la formació a través de caixers automàtics, per quanties que majoritàriament no excedeixen dels 300 euros.

«La formació no ha portat registres auxiliars de control d'aquests moviments d'efectiu, cosa que hauria estat convenient tenint en compte que el 2020 s'han detectat 91.972,71 euros, l'origen dels quals no ha estat acreditat», va avisar l'organisme de control. Els ingressos registrats per la formació l'exercici 2020 van pujar a 15.333.939 euros. Del total, el 66% era finançament públic i el 34% a ingressos d'origen privat.