Detingut l’autor de les amenaces que han obligat a desallotjar instituts a València

Un home ha estat detingut després de ser identificat com a autor del correu electrònic rebut en centres educatius de municipis de la comarca valenciana de la Hoyo de Bunyol, en el qual afirmava tenir planejat matar «tantes persones com sigui possible» col·locant artefactes, la qual cosa ha obligat a suspendre les classes i a desallotjar els alumnes i el professorat.

L’autor d’aquests missatges amenaçadors, que han arribat aquest matí, ha estat ha estat detingut al seu domicili, segons informen EFE fonts de la Guàrdia Civil.

Agents de l’institut armat s’han desplegat per diversos centres escolars de les localitats valencianes de Xiva, Bunyol, Yátova i Siete Aguas després d’haver-se rebut en els centres aquest correu electrònic i ha activat diferents unitats de manera preventiva.

A Bunyol s’ha iniciat el desallotjament dels tres centres escolars i l’institut per part de la Guàrdia Civil i la Policia Local, i a Yátova el centre de primària i l’escola infantil també han estat evacuats, segons ha informat l’alcalde de la localitat, Miguel Tórtola, que ha indicat que entre les 8:30 i les 8:45 hores han rebut un avís per part de la caserna de la Guàrdia Civil de Bunyol sobre l’amenaça, i han decidit tancar els centres per preservar la integritat dels nens i el professorat.

A Yátova els pares dels alumnes han estat avisats a través d’un xat de Whatsapp que havien de recollir els seus fills i han acudit de seguida. «Ho han entès perfectament, que calia treure’ls d’allà per si de cas», ha assenyalat el seu alcalde.

Els dos centres de la localitat han estat revisats per agents de la Guàrdia Civil acompanyats pel conserge i està «tot en ordre», segons Tórtola.

Els ajuntaments han penjat en xarxes socials avisos de cancel·lació de les classes després de la informació rebuda per la Guàrdia Civil, «en qui es posa en risc la seguretat de l’alumnat i professorat», una actuació que ha estat coordinada per les forces de seguretat de l’Estat, els centres educatius i els consistoris.

Al llarg del dia s’informarà de si demà divendres es reprèn l’activitat normal.