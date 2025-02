Desallotgen diversos instituts després de rebre amenaces de bomba a diverses localitats de València

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil s’ha desplegat per diversos centres escolars de les localitats valencianes de Xiva, Bunyol, Yátova i Siete Aiguas, algun dels quals ha començat ja a ser evacuat, després d’haver-se rebut en els centres un correu electrònic on un home afirma tenir planejat matar «tantes persones com sigui possible col·locant artefactes.

Tots els municipis pertanyen a la mateixa comarca, la Hoya de Buñol, a l’interior oest de la província, i s’han activat diferents unitats de la Guàrdia Civil de manera preventiva en els centres escolars, segons ha informat el cos.

Fonts educatives han assenyalat a EFE que almenys un institut de Secundària de Chiva ha començat ja el desallotjament del centre. Consultada per EFE, la Conselleria d’Educació encara no disposa de dades sobre això.

La Guàrdia Civil ha iniciat una investigació per localitzar l’autor o autors d’aquests correus electrònics.