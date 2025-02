Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat Central de l'Audiència Nacional ha condemnat a 18 mesos de multa amb una quota de 20 euros per dia (10.800 euros), l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales com a autor d'un delicte d'agressió sexual a la futbolista Jennifer Hermoso. La sentència prohibeix a Rubiales acostar-se a Hermoso en un radi de 200 metres ni comunicar-se amb ella durant un any.

En canvi, el magistrat José Manuel Fernández-Prieto absol Rubiales i els altres tres acusats -l’exseleccionador femení Jorge Vilda, l’exdirector de Futbol de la secció masculina Albert Luque i l’exresponsable de màrqueting de la Federació Rubén Rivera- del delicte de coaccions.

La Fiscalia de l’Audiència Nacional, que ara estudiarà la sentència per decidir si recorre, havia sol·licitat una condemna total de 2 anys i 6 mesos de presó per a Rubiales, dels quals un any era pel delicte d’agressió sexual i un any i mig per coaccions. Per aquest últim delicte, la representant del Ministeri Públic havia demanat una pena d’1 any i 6 mesos per als altres tres acusats. La sentència del Jutjat Central Penal es pot recórrer davant la Sala penal de l’Audiència Nacional.