Feijóo acusa Sánchez de repartir menors migrants a les Canàries «com si fossin mercaderies»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de «crear una crisi humanitària» a les Illes Canàries amb el repartiment de menors migrants i ha afegit que la distribució s'està fent «com si fossin mercaderies i sense molestar els socis».

«Un problema d'aquesta dimensió se soluciona, no es reparteix per deixar lloc per a més; i encara menys amb criteris de supervivència política i enfrontant les comunitats autònomes», ha dit durant un acte a Saragossa.

A més, ha criticat les suposades «cessions» als independentistes i ha ironitzat que «els menors estrangers deixen de ser nens si és per negociar amb el separatisme» perquè es converteixen en «monedes d'intercanvi».

Segons Feijóo, a Espanya hi ha «un fort descontrol migratori» i ha assegurat que «si els immigrants irregulars han entrat per incompetència del govern, ho ha de gestionar el govern».

Feijóo ha criticat que, segons creu, el govern espanyol hagi utilitzat el repartiment de menors migrants per negociar amb Junts. Sobre aquesta qüestió, ha alertat que Sánchez «és capaç d'utilitzar qualsevol cosa per aguantar més temps al poder».

El líder del PP s'ha referit concretament a la llei d'amnistia, a la intenció de «trossejar la hisenda pública» i a «unir el benestar dels pensionistes als privilegis dels socis».

En la mateixa línia, ha denunciat que el govern espanyol vulgui reformar el finançament autonòmic «al servei de les consignes del separatisme». El líder popular ha reclamat que el finançament de les autonomies inclogui criteris d'equitat i tingui en compte la despoblació, la dispersió i l'envelliment.

Durant la seva intervenció el líder del PP ha contraposat l'agenda dels populars, que ha batejat com «l'agenda del canvi», amb «l'agenda de l'escàndol del govern espanyol», a qui ha acusat de ser «a la sala d'espera de la Moncloa esperant instruccions dels independentistes».

Fòrum municipalista

Feijóo ha fet aquestes declaracions des de Saragossa, on s'han reunit alcaldes del PP de municipis de més de 100.000 habitants d'arreu de l'Estat per participar en un fòrum municipalista dels populars.

En aquesta trobada s'ha treballat una bateria de 19 compromisos i demandes a nivell municipal, com són la proposta de bonificació de l'IBI de l'habitatge habitual o de lloguer específicament dirigits a joves o la creació d'un protocol 'antiokupació' municipal i un servei integral d'atenció a les víctimes.

També s'han compromès a crear un catàleg de sòl públic finalista disponible per a la construcció d'habitatge assequible i a impulsar un urbanisme «més àgil i flexible», amb mesures com l'atorgament de llicències de nova edificació automàtica si l'ajuntament manté tres mesos de silenci des que se li sol·liciti.

Els alcaldes exigeixen que es reformi el finançament local, que s'augmenti els efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil i que es lluiti contra la multireincidència.