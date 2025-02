Hermoso reitera a l'AN que no va consentir el petó de Rubiales

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La futbolista Jenni Hermoso ha reiterat aquest dilluns que mai va consentir el petó que li va fer l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales a la final del mundial femení del 2023. «Jo no vaig poder reaccionar en cap moment», ha dit durant un interrogatori que ha tingut lloc aquest matí a l'Audiència Nacional. «Vaig sentir que estava fora de context totalment, que m'estava fent un petó el meu cap, i això no ha de passar en cap àmbit social o laboral», ha manifestat en el judici.

Hermoso també ha relatat les pressions que va rebre per part de Rubiales i del seu entorn per calmar la polèmica. De fet, ha manifestat que no va escriure «ni una paraula» del primer comunicat que es va enviar sobre el cas.

Les declaracions del judici a Rubiales pel petó han començat aquest matí enmig d'una notable expectació mediàtica davant l'aparició d'Hermoso. Ella ha arribat poc abans de les deu del matí a les instal·lacions de l'AN a San Fernando de Henares (Madrid), on l'esperaven un gran nombre de mitjans. El seu relat ha arrancat en el moment de l'entrega del trofeu de campiones del món, quan el president de la Federació li va fer el petó.

«Tocava el passadís de saludar a les autoritats, vaig saludar a la reina, a la seva filla, i el següent va ser trobar-me amb Rubiales. Ens vam abraçar i li vaig dir 'l'hem feta bona', vam saltar, i en baixar em va dir 'hem guanyat el mundial gràcies a tu'. El següent van ser les seves mans a les meves orelles, i el petó posterior», ha exposat en una intervenció on ha insistit que per ella un petó als llavis va més enllà d'una salutació d'amistat o cortesia.

Durant l'interrogatori, la fiscal ha preguntat a la futbolista si Rubiales li va preguntar si podia fer-li el petó, al que Hermoso ha respost que en aquell moment ella no va «ni escoltar ni entendre res». «El següent, quan ell va posar-me les mans a les orelles, va ser l'acte del petó a la boca», ha remarcat. «Ni vaig escoltar, ni el vaig sentir gestualitzar amb la boca cap mena de pregunta», ha agregat abans de ressaltar que si li hagués preguntat s'hauria negat.

«A Espanya es fan dos petons, ara estic més acostumada a un que estic a Mèxic, però ni molt menys a la boca», ha afirmat Hermoso. «Encara que li hagués dit si (Rubiales) et puc fer un petó, va tenir vostè capacitat per dir no o apartar-se?», l'han interrogat. «No», ha asseverat Hermoso. «Jo no vaig poder reaccionar en cap moment», ha reblat. «Vaig sentir que estava fora de context totalment, que m'estava fent un petó el meu cap, i això no ha de passar en cap àmbit social o laboral», ha manifestat.

Segons Hermoso, el petó de Rubiales la va fer sentir «poc respectada» i va tacar un dels moments «més feliços» de la seva vida. «En cap moment vaig buscar aquell acte, i molt menys l'esperava, perquè se li va faltar el respecte a la meva persona», ha insistit. Pel que fa als moments posteriors al petó, la futbolista ha relatat que ho va explicar a altres companyes i com li havia impactat.

Tal com ha apuntat Hermoso, quan va acabar la celebració va anar al vestuari i la va cridar l'encarregada de màrqueting de la RFEF, Ana Álvarez, perquè el president volia parlar amb ella. «Em va dir que s'estava parlant molt (del petó) a les xarxes, que s'estava embolicant, i que ho podien parar ja d'alguna manera. Allà ja li vaig dir que li 'cauria' perquè el que havia passat no estava bé», ha indicat.

Per la futbolista, l'alegria per haver guanyat el mundial va fer que pogués estar alegre just després del petó i en les celebracions posteriors. «Per mi i sobretot per les meves companyes, que no tenien res a veure en cap moment en res del que havia passat», ha reconegut. Tot i això, ha admès haver tingut «sentiments oposats» per l'alegria de la victòria i el patiment pel petó no consentit.

El comunicat i el vídeo

En la seva declaració davant l'AN, Hermoso ha recordat que poc després de la celebració els responsables de premsa de la selecció van ensenyar-li un comunicat que havia de llegir abans d'enviar-lo als mitjans per «calmar» la polèmica del petó. «Sincerament, ho vaig llegir per sobre, no volia ni saber el que posava exactament. Sabia que no havia escrit ni una paraula d'aquell comunicat perquè en cap moment em vaig reunir amb ningú», ha asseverat tot criticant que aparegués com una nota «pròpia». «El comunicat ja estava escrit», ha conclòs abans d'assegurar que mai va dir que estava «conforme» amb el text.

Hermoso també ha explicat que en una escala del vol de tornada a Espanya Rubiales li va demanar que l'ajudes fent un vídeo amb ell perquè ja estaven qualificant assetjador sexual. «Jo li vaig dir que no, que no faria res, que no havia propiciat res, que no havia volgut aquell moment i no era qui per fer cap vídeo, que si volia el fes ell. Em va demanar que el fes per les seves filles», ha exposat. «Li vaig dir que ho sentia, però que no ho faria», ha agregat. «També va dir-me una cosa que em va doldre més, i és 'a tu i a mi ens agrada el mateix', com dient que no tenia més importància», ha agregat.

Segons ha relatat Hermoso, després de la polèmica del petó ella ja no va ser convocada per la selecció. «Òbviament, clar que podia tenir moltes conseqüències», ha exposat abans d'afirmar que el poder de Rubiales era gran dins de la Federació Espanyola. En aquest sentit, ha dit que després de negar-se a fer el vídeo conjunt, el president de la RFEF va dir-li que parlaria amb la seva família, concretament amb el seu germà.

«Molt desprotegida»

«Ningú, ningú es va acostar a preguntar-me com estava», ha lamentat Hermoso. «Em vaig sentir molt desprotegida per la federació, que havia de ser el meu lloc segur, i a mi ningú em va preguntar», ha criticat en la seva declaració davant del jutge. Hermoso també ha assegurat que des del «primer dia» tenia decidit denunciar penalment el petó no consentit de Rubiales. «El context en el qual estàvem era massa gran per poder decidir alguna cosa com estar avui aquí, però ja vaig parlar amb els meus advocats i la meva agència. El procés va ser molt abans de la trucada de la Fiscalia», ha indicat.

A preguntes de la Fiscalia, la futbolista també ha assegurat que mai es va sentir «obligada o coaccionada» a denunciar els fets per l'actitud del Ministeri Públic. D'altra banda, ha agregat que se la va avisar de la situació d'exposició pública i mediàtica a la que s'enfrontava si posava la denúncia.