Mercadona invertirà més de 250 milions d’euros en digitalització entre 2025 i 2028

Mercadona invertirà 250 milions d’euros en digitalització en el marc d’un nou pla d’excel·lència per al període 2025-2028, segons ha informat aquest dijous en un comunicat. La cadena de supermercats treballa actualment amb unes 300 aplicacions o processos que poden millorar-se tecnològicament.

La inversió servirà per continuar avançant en la reenginyeria de projectes i la modernització de processos que ja estan actualment digitalitzats. De fet, el departament Mercadona IT ha crescut en els últims anys i compta actualment amb una plantilla de 1.200 professionals tecnològics.

Mercadona destaca que la innovació tecnològica li ha permès agilitzar la presa de decisions i fomentar la innovació de producte, crear sistemes intel·ligents i eficients per a optimitzar costos i reforçar la productivitat en els blocs logístics; controlar digitalment la traçabilitat dels productes, millorar l'experiència de compra dels clients a les botigues, o desenvolupar solucions informàtiques per a noves línies de negoci com la secció «A punt per Menjar».