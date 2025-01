Muface amplia el termini per rebre ofertes d'asseguradores i Adeslas reconsiderarà la seva retirada

Publicat per EFE/ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (Muface) iniciarà un procés per modificar les condicions de la segona licitació del concert d’assistència sanitària nacional, davant de la qual cosa la companyia d’assegurances Adeslas ha anunciat que «reconsideraria» la seva postura si es «consoliden» els «avenços» en la negociació amb el Govern.

Muface ha comunicat aquest dissabte que ha deixat sense efecte el termini de presentació d’ofertes per al concert d’assistència sanitària, que acabava aquest dilluns, i que ha iniciat el procés per modificar les condicions de la segona licitació del mateix.

La mútua ha afirmat que recordarà un nou termini per a la presentació d’ofertes, i que, mentre es resol aquest assumpte, «tots» els mutualistes, tant titulars com beneficiaris, continuen rebent la mateixa assistència sanitària de què gaudeixen amb les condicions actuals.

Just després que la mútua fes aquest anunci, Adeslas ha assegurat en un comunicat que ha estat mantenint al llarg d’aquesta passada setmana diferents contactes amb el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública i que fruit d’aquestes converses s’han produït «avenços significatius» que permetrien resoldre la situació actual i definir un model just, equilibrat i sostenible per a Muface.

«Si aquests avenços es consoliden en una proposta adequada per part de l’Administració», la companyia reconsideraria la posició actual i faria els passos necessaris per donar continuïtat de forma favorable a la seva presència a Muface».

La companyia d’assegurances ha apuntat que sempre ha estat a favor d’aquest model sanitari pels beneficis que ofereix als funcionaris públics i els seus familiars i els avantatges que suposa per al conjunt del sistema sanitari.

Segona licitació i segona vegada que s’amplia el termini

Aquesta és la segona licitació llançada per Muface i la segona vegada que s’amplia el termini per rebre ofertes de les companyies d’assegurances, amb les quals el Govern negocia contrarellotge per donar continuïtat els propers tres anys al model dual d’assistència sanitària dels funcionaris, que poden elegir entre la sanitat pública o la privada.

DKV i Adeslas, dos de les prestadores que actualment donen servei a 1,5 milions de beneficiaris, entre funcionaris i familiars, havien comunicat que no es presentarien al concurs en les condicions publicades per considerar que la prima oferta per Muface els faria incórrer en pèrdues milionàries.

Segons el plec de condicions, la prima mitjana per mutualista a l’any passarà d’1.032,12 euros en l’actualitat a 1.262,28 el 2027.

Fa una setmana el Govern va contestar a una consulta vinculant formulada per Asisa en el marc de la licitació, a la que va aclarir que compensaria les companyies d’assegurances que acudeixin al nou concert si hi ha «variacions significatives» en el cost de la prestació del servei davant de determinats supòsits.

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, es mostrava aquest divendres «optimista» i «gairebé convençut» que hi haurà un acord per tirar endavant el concert.

En declaracions en Ona Zero, incidia que s’està treballant «intensament» i explorant fórmules per donar una solució a la situació de Muface, la qual cosa inclou converses amb el sector assegurador.

Un debat obert sobre el model

Més enllà d’aquest nou contracte, la situació ha obert el debat sobre la idoneïtat d’un sistema que implica que l’Estat cofinanci una assegurança mèdica privada per als funcionaris públics.

Dins del mateix Executiu hi ha discrepàncies. Sumar ja va plantejar en el seu programa electoral l’extinció progressiva de l’atenció sanitària privada per als funcionaris i el Ministeri de Sanitat va publicar recentment un informe en aquest sentit.

Per al PSOE, segons el titular de Funció Pública, Oscar López, és un debat que es pot abordar, però una vegada quedi resolta la situació per als pròxims tres anys.

CSIF convocarà vaga entre els funcionaris afectats si la licitació queda deserta. En tots aquests mesos, els sindicats han vingut reclamant la continuïtat d’aquest model que rebutgen qualificar de «privilegi».

CCOO i UGT han demanat al Govern i a les companyies d’assegurances un esforç per garantir la seva continuïtat i, de forma més bel·ligerant, CSIF ja ha anunciat una convocatòria de vaga si la licitació torna a quedar deserta.

La convocatòria afectaria tots els àmbits amb personal afectat per la «crisi» a Muface: centres educatius públics, centres de l’Administració General de l’Estat (ministeris i dependències adscrites, organismes oficials, delegacions de Govern, entre d’altres) i Correus.

Altres sindicats (ANPE, FEDECA, SIAT, SPP, SUP, UFP, USIE i ÚS) han creat una plataforma per defensar i exigir conjuntament la continuïtat d’aquest servei, reclamant responsabilitat a totes les parts aquesta setmana davant de la seu madrilenya de Muface.