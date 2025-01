La ministra d'Habitatge confia que sense els pisos turístics il·legals «l'augment d'oferta contindrà els preus»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, confia que amb la supressió dels pisos turístics il·legals «l'augment d'oferta contindrà els preus». «El que costa entendre és com no ha sigut possible fer-ho abans i aquí totes les administracions tenim responsabilitat», ha apuntat Rodríguez en una entrevista que publica aquest diumenge el diari 'El Periódico'.

«Estic satisfeta que el debat de la prohibició dels pisos turístics avui sigui una qüestió de consens, tret d'honroses excepcions», ha continuat la titular d'Habitatge, que preveu que «al febrer» es porti al Congrés dels Diputats l'aprovació del paquet de 12 mesures per regular el mercat immobiliari, anunciat la setmana passada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

«Estem acabant d'ajustar la redacció del text», ha puntualitzat Rodríguez, sobre un paquet que inclou mesures com la implantació de desgravacions fiscals de fins al 100% de les rendes del lloguer per a aquells propietaris que les fixin en l'índex de referència.

«La llei d'habitatge ja contempla aquest tipus de bonificacions. Més de mig milió de propietaris madrilenys podrien estar gaudint d'aquests beneficis fiscals per tenir els seus habitatges de lloguer al mateix temps que estaríem abaixant el preu del lloguer», ha recordat la ministra d'Habitatge.

«Com que això no és possible perquè hi ha travetes i pals a les rodes, el que volem fer és portar aquest debat al Congrés per fer possible aquestes bonificacions en el conjunt d'Espanya», ha recalcat Rodríguez.

En paral·lel, la ministra d'Habitatge també ha parlat de la futura llei del sòl i ha assegurat que el PP es va «equivocar» amb la seva negativa a tirar-la endavant. «Veurem en el nou període de sessions si la proclama que va portar el PP a la seva convenció a Astúries -que és necessària més agilitat en l'urbanisme i una modificació de la llei del sòl- no és només una proclama o un acte propagandístic», ha etzibat Rodríguez, que mostra poca confiança que la llei sigui una realitat durant el 2025.

«El lideratge de Feijóo ens deixa poca esperança», ha reflexionat en veu alta la titular d'Habitatge, que no veu amb mals ulls la proposta del PP de rebaixar l'impost de transmissions patrimonials (ITP).

«Està bé, tot i que podrien haver-ho fet durant els dos anys que fa que governen les comunitats autònomes», ha assenyalat Rodríguez. «Hi ha altres eines que estan també a disposició de les administracions públiques, com és gravar l'habitatge buit amb un recàrrec a l'IBI, tot i que just un centenar d'ajuntaments l'estan aplicant. Podem orientar la fiscalitat per avançar a garantir el dret d'accés a l'habitatge», ha conclòs la ministra d'Habitatge.