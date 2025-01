Telefónica nomena el català Marc Murtra nou president executiu en substitució d’Álvarez-Pallete

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell d’administració de Telefónica ha nomenat aquest dissabte el català Marc Murtra com a nou president executiu de la companyia, en substitució de José María Álvarez-Pallete, segons ha informat en un comunicat publicat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La decisió s’ha pres, segons ha dit l’empresa, per adaptar-se a «la nova estructura accionarial de Telefónica» i al fet que «alguns dels seus accionistes rellevants han expressat la conveniència d’iniciar una nova etapa a la presidència executiva».

Arran de l'entrada en l'accionariat del fons saudita STC, el govern espanyol, a través de la SEPI, s’ha convertit en el màxim accionista de Telefónica, considerada una empresa estratègica. De fet, el nomenament de Murtra ha aixecat crítiques des del PP.

La secretària general dels populars, Cuca Gamarra, ha acusat el govern espanyol de voler «colonitzar» empreses privades amb persones afines al PSOE. Segons Gamarra, el president espanyol, Pedro Sánchez, vol estendre la seva influència «encara que sigui a costa d’una de les companyies marca Espanya a l’exterior i líder del sector», ha lamentat en un acte a Barcelona aquest dissabte.

Murtra era fins ara president d’Indra i conseller d’Industria de Turbo Propulsores i d’Ebro Foods. Nascuta a Blackburn (Regne Unit) el 1972, és enginyer industrial especialitzat en mecànica de màquines per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i té un màster en Administració d’Empreses de la Universitat de Nova York. Va començar la carrera professional a la indústria nuclear a British Nuclear Fuels, al Regne Unit, i d’allà va fer el salt a la consultora d'estratègia DiamondCluster.

Ha ocupat càrrecs públics de la mà del PSC, com el de director general de Red.es i el de director de gabinet del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç del Govern d'Espanya Joan Clos. També va passar per l'Ajuntament de Barcelona, on va ser gerent d'Educació, Cultura i Benestar. Després va tornar al sector de la banca privada.

El sindicat UGT, majoritari a l’empresa, ha reclamat a la nova direcció que mantingui el «consens» i la «negociació d'acords» amb la plantilla i ha sol·licitat explicacions a la SEPI per aquest relleu «intempestiu» d’Álvarez-Pallete, de qui n’ha valorat la feina «de més de vint anys» al capdavant de Telefónica «amb notable èxit».

«Al marge de les lògiques i puntuals divergències existents en qualsevol negociació, el president de Telefónica ha sabut respectar i afavorir l’especial idiosincràsia de les relacions laborals a la nostra empresa, basades en el diàleg, la negociació i la concertació», ha dit UGT en un comunicat.

El sindicat també ha reclamat que la SEPI aclareixi els motius dels canvis a la presidència i al consell d'administració de Telefónica, tot i que ha garantit que mantindrà «el consens i la negociació d'acords a llarg termini» per garantir «l'eficiència de l'empresa, l'estabilitat dels llocs de treball i les condicions laborals de la plantilla».

Álvarez-Pallete ha dimitit com a membre del consell d’administració de Telefónica en ser destituït com a president, segons ha informat l’empresa a la CNMV.