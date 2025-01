Nou ferits molt greus per la caiguda d’un telecadira a l’estació d’esquí aragonesa d’Astún

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou persones han resultat ferides molt greu, i vuit més estan greus, després de la caiguda d’un telecadira a l’estació d’esquí aragonesa d’Astún, a Osca, segons han informat fonts del govern aragonès.

La persona més greu és una dona traslladada amb helicòpter a l’hospital Servet de Saragossa.

Per ara, s’han activat quatre helicòpters: el de Saragossa, el de Terol, un de la Guàrdia Civil i un altre de Navarra, mentre que tots els hospitals de la zona estan en alerta per atendre els ferits que hi vagin arribant.

També han arribat fins al lloc cinc unitats de Suport Vital Bàsic de Navarra, a més de psicòlegs per a atendre víctimes i usuaris del complex hivernal.