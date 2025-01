Feijoo anuncia la rebaixa de l’impost de transmissions patrimonials al 4% per facilitar l’accés dels joves a l’habitatge

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentat aquest diumenge el seu pla alternatiu d’habitatge consensuat amb els presidents autonòmics del partit des d’Oviedo, on els populars han celebrat una cimera.

L’anomenada com ‘Declaració d’Astúries’ inclou un decàleg de mesures per combatre l’emergència habitacional entre les quals hi ha rebaixes d’impostos, especialment dirigides als joves.

En aquest sentit, Feijóo ha anunciat que totes les comunitats autònomes on governa el PP reduiran l’impost de transmissions patrimonials del 10% al 4% per facilitar l'accés a l'habitatge a les persones menors de 40 anys. Una altra proposta dirigida a joves és un avals del 100% per poder hipotecar-se i ser propietaris.

«Rebaixarem impostos a tothom: a qui compri un habitatge, a qui llogui un habitatge i a qui n’arrendi una», ha detallat Feijóo en una intervenció davant la plana major del partit aquest diumenge. El popular ha defensat que cal flexibilitzar l’accés a l’habitatge de protecció oficial de propietat, derogar l'catual a llei d’habitatge «ideològica i intervencionista» i reformar la llei del sol.

Feijóo també ha anunciat mesures per incrementar l'habitatge de lloguer en sòl públic «amb un preu un 30% més barat del mercat lliure». Entre el decàleg de polítiques anunciades també n’hi ha hagut per propietaris.

En concret, el president del PP ha assegurat que els propietaris que posin a disposició del programes públics de lloguer tindran finançada una assegurança contra impagaments i també assessoria legal.

També pensant en els propietaris, Feijóo s’ha referit a un paquet de mesures antiocupació amb la creació d'un servei d’atenció i d'un telèfon de denúncies, així com d’un registre de casos ocupades.

A més, ha assegurat que volen assegurar la connexió «permanent» dels veïns amb les policies locals. Així mateix, ha reclamat a les forces polítiques que «desbloquegin» la llei antiocupació aprovada pel Senat, que permet fer fora els ocupes les primeres 24 hores.

El líder del PP també s’ha compromès que les Comunitats Autònomes on governa la formació reduiran de mitjana el temps que triguen a elaborar informes de nou a tres.

«Espanya viu una situació crítica, ho saben les famílies i els joves, que han d’enfrontar preus desorbitats amb sous baixos. Ho saben els propietaris que pateixen ocupació dels seus habitatges i els promotors que coneixen les traves per impulsar nous habitatges. I si no hi ha més habitatges, no baixaran els preus», ha assegurat Feijóo, que ha críticat durament l'actual llei d'habitatge.

El cap de l’oposició espanyol ha contraposat aquestes propostes «útils» amb la «política tòxica» del govern estatal a qui ha acusat de només governar per mantenir-se al poder.