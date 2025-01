Yolanda Díaz proposarà un augment del salari mínim de 50 euros al mes, fins als 1.184 euros

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que proposarà als agents socials una pujada del salari mínim de 50 euros al mes, fins als 1.184 euros. «Dimecres que ve presentaré amb la comissió d'experts l'informe en què han treballat durant aquests mesos. I a la tarda convocarem la taula del diàleg social», ha assenyalat Díaz a 'La Vanguardia'.

La vicepresidenta manté la mà estesa perquè la patronal s'afegeixi a l'acord per augmentar l'SMI. «Faré una proposta de pujar 50 euros al mes, un 4,4%. Però, per descomptat, si hi ha acord entre les parts, és clar que seré flexible. Només faltaria», ha precisat Díaz, que també ha acusat el PSOE de generar «una crisi de confiança» per les traves a la reducció de jornada.

«No ho puc comprendre. És la primera vegada que, havent tancat un acord de diàleg social, el Partit Socialista el frena i a més vol modificar aquest acord. Això és molt greu», ha reflexionat en veu alta la ministra de Treball i Economia Social.

«Els ministeris econòmics del Partit Socialista han posat per escrit el que volen modificar. Són dos temes clau. D'una banda, la correcció del temps parcial. I per l'altra, anar a una aplicació de l'entrada en vigor de la norma més enllà del final d'aquesta legislatura», ha posat sobre la taula Díaz.

«És a dir, incomplir flagrantment un acord de govern que, insisteixo, es complirà», ha etzibat la vicepresidenta de Sumar, que no s'ha retractat de les seves declaracions contra el titular d'Economia i Comerç, Carlos Cuerpo, que va ser qualificat de «mala persona».

«No és una diferència personal, és una diferència política d'una mirada profunda», ha volgut deixar clar Díaz, que considera que aquest 'veto' del PSOE a la reducció de la jornada laboral -pactada dins el diàleg social- genera desconfiança a la ciutadania i dona ales a la dreta i l'extrema dreta.

«Jo confio que el PSOE rectifiqui i que compleixi respectuosament l'acord de govern. Soc clara, i som clars des de l'espai polític de Sumar», ha conclòs la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social.