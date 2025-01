Renfe llança un campanya amb bitllets d’Avlo a 7 euros per viatjar des del 20 de gener

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe, amb motiu de les rebaixes de gener, ha llançat una campanya que permetrà, a partir del proper dia 20, viatjar en trens AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed i AVE Internacional des de set euros.

Els «superpreus» de Renfe parteixen des dels 7 euros que costaran alguns trajectes a Avlo en els corredors Sud, Llevant i Nord-Est; i els 14 euros d’alguns bitllets AVE i Llarga Distància en trajectes com a Madrid-València o Madrid-Lleó, informa la companyia aquest dissabte en un comunicat.

Els bitllets per a Transversals arranquen des dels 25 euros que costen alguns València-Sevilla o els 29 de Saragossa-Màlaga.

Els clients tindran a la seva disposició bitllets Madrid-Oviedo per 18 euros, Barcelona-Bilbao per 20 euros i Madrid-Barcelona per 21 euros.

Renfe també posarà a la venda bitllets des de 18 euros per viatjar entre Madrid i Saragossa o Osca; i entre la capital i Còrdova, Sevilla, Màlaga i Granada.

A més, els clients podran pujar de categoria al seu bitllet i canviar a la modalitat «Elige», que permet un canvi gratuït, per només un euro més.