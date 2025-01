El govern espanyol planteja la implantació d'un bitllet únic per al transport públic de cara al 2026

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha plantejat aquest dijous la implantació d'un bitllet únic per al transport únic de tot l'Estat de cara al 2026. Segons Puente, aquesta mesura ha de permetre una «major i millor distribució dels recursos, generar comoditat als usuaris però sobretot bolcar esforços en la qualitat del transport públic».

En una intervenció en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, el ministre ha deixat clar que aquest any ha de servir de «transició» i ha assenyalat que el «repte» per al 2026 és avançar cap a un model de bitllet únic com l'alemany, dels quals ha dit que té els seus «avantatges i desavantatges».

Puente ha recordat que durant la primera part de l'any, el govern espanyol ha prorrogat part de les bonificacions al transport públic que ja es van aprovar per als anys anteriors i que a partir de la segona meitat del 2025 ha de servir per aplicar un model de transició cap a l'«objectiu» d'un bitllet únic el 2026.

El ministre ha admès no ser gaire partidari de les subvencions del bitllet del transport públic però ha destacat que va ser una mesura «molt útil» en un context d'elevada inflació i per «alleugerir» l'economia dels usuaris recurrents. Segons Puente, els ciutadans no deixen de pujar al transport públic pel preu sinó que la «diferència», ha dit, és oferir «qualitat, puntualitat, freqüències i confort». «Això s'aconsegueix posant recursos en aquesta direcció», ha apuntat.