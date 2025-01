El sorteig de Reis reparteix aquest dilluns fins a 770 milions d'euros en premis

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El sorteig de Reis repartirà aquest dilluns fins a 770 milions d'euros en premis. La rifa comença a les 12 hores i s'han emès 55 sèries de 100.000 bitllets cadascuna. Cada bitllet té un preu de 200 euros, dividit en dècims de 20 euros. El primer premi està dotat amb 200.000 euros cada dècim, el segon amb 75.000 euros i el tercer amb 25.000 euros.

També hi ha altres premis menors, però que es reparteixen en gran quantitat, com per exemple 20 de 3.500 euros, 1.400 de 1.000 euros o 5.000 de 400 euros, entre d'altres. L'emissió total ascendeix a 1.100 milions d'euros, però només el 70% es destina a premis. Segons les dades de Loteries i Apostes de l'Estat, Catalunya té consignats 102.940.200 euros, amb una mitjana de 13,02 euros per habitant. La mitjana en el conjunt de l'Estat se situa en 18,2 euros per habitant.

Per demarcacions, Barcelona té consignats 74.137.600 euros -12,77 per habitant-, Lleida 10.268.200 euros -22,98 per habitant-, Girona 9.523.000 euros -11,77 per habitant- i Tarragona 9.011.400 euros -10,63 per habitant-.

21,5 milions de recaptació en impostos

Segons el sindicat de tècnics d’Hisenda (Gestha), l'Estat pot ingressar fins a 21,5 milions d'euros amb el sorteig del Nen, sempre que no quedi cap dels grans premis sense repartir. Aquesta xifra representaria gairebé dos milions més respecte a la rifa de fa un any. Segons Gestha, aquesta diferència s'explica perquè enguany s'han posat a la venda més sèries.

El primer premi, de 200.000 euros bruts, haurà de pagar 32.000 euros en impostos, i el segon, de 75.000, deixarà 7.000 euros a les arques públiques. El primer i el segon són els únics premis de la rifa de Reis que tributen, ja que el tercer, de 25.000 euros, se situa per sota del llindar dels 40.000 euros. Ara bé, Gestha defensa que s'hauria de tributar a partir dels 2.500 euros.