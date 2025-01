El PSOE creu que Espanya «no mereix» l'oposició del PP i diu que els populars «volen que al país li vagi malament»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha assegurat que Espanya «no mereix patir» l'oposició del PP i, de cara al 2025, ha desitjat que en pugui tenir «una de millor». «El PP desitja que al país li vagi malament. Com millor els va al país i als espanyols pitjor li va al PP», ha subratllat durant una atenció a mitjans a Burgos.

Peña també ha criticat que el partit liderat per Alberto Núñez Feijóo estigui «incorporant l'ideari de Vox» a la seva acció política. A tall d'exemple s'ha referit a la qüestió migratòria i ha dit que per «irresponsabilitat i xenofòbia» encara no s'ha pogut arribar a un acord «bo per al país» en el repartiment de menors migrants.

A més, Peña ha assenyalat que els populars han signat acords amb Vox a cinc comunitats autònomes i a més de 140 municipis. La portaveu ha assegurat que a l'inici del seu mandat com a líder del PP Feijóo va advocar pels «pactes d'estat i per rebaixar la polarització».

A banda, la portaveu socialista ha posat en valor les bones xifres econòmiques de l'Estat, tant en les perspectives de creixement com en la generació de llocs de treball, i ha recriminat al PP el seu «silenci». «Podem qualificar a Feijóo com el 'Mudet' en tot allò que té a veure amb la política econòmica», ha afegit.