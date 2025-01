Amb nata o de sabor 'burger', els tortells acomiaden el Nadal entre tradició i innovació

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb o sense sucre, curull de farcit, atapeït de fruites gebrades o amb nous sabors com el 'burger', els tortells de Reis posen la guinda a un Nadal i s’acomiaden amb una demanda que ha pujat un 3,5 % i una porta oberta a les innovacions, malgrat que imperin els sabors tradicionals.

Encara que el seu consum ja es produeix durant tots els nadals, la nit de Reis, del 5 al 6 de gener, i els dies més vinents suposen el moment àlgid de la venda i consum d’aquest dolç.

En termes generals, els espanyols consumiran 30 milions de tortells de Reis, una xifra que ha augmentat entre un 3,5 % i un 4,5 % respecte a 2023, segons les dades de les empreses que formen part de l’Associació Espanyola de la Indústria de Fleca, Brioixeria i Pastisseria (Asemac).

Només a Madrid, les més de 600 pastisseries artesanes de la comunitat vendran en aquestes festes 2.900.000 tortells, d’acord a les previsions de l’Associació d’Empresaris Artesans de Pastisseria i Fleca de Madrid (Asempas).

Del gust tradicional del 'tortell-burger'

Segons els pastissers artesanals de Madrid, la tendència en el consum de tortells es dirigeix cap a un producte elaborat de forma artesana, sense conservants ni altres d’afegits, i amb una especial empenta de la desestacionalització, gràcies a més compres en mesos com novembre.

En els artesans, destaquen com a favorits els farcits de nata o trufa, a més dels elaborats especialment per a persones amb intoleràncies a la lactosa o al gluten, i els nous dissenys de tortells banyats amb xocolates.

A ells, se sumen les propostes innovadores, que cada any proposen nous sabors: encara que mantenen el tradicional disseny del tortell afegeixen nous ingredients que, en alguns casos, fins i tot poden ser salats.

És el cas de la proposta de l’empresa de repartiment a domicili Uber eats i la cadena de restaurants TGI Fridays, que ha llançat aquest any el 'tortell-burger', que combina «el millor dels sabors clàssics i la innovació».

O el del 'burger-torró', elaborat amb pa de tortell, decorat amb fruites gebrades, crema de torró, carn de boví, cansalada caramel·litzada en salsa, formatge cheddar, salsa maig-llimó, ceba morada i cogombrets.

Hi ha pastisseries que han optat per innovar a partir d’unes postres que ja triomfa, el pastís de formatge, que serveix com a farcit del tortell i es pot trobar en obradors com el del pastisser Alex Cordobés o en La Cheesquería (Sevilla, Màlaga i Granada), on han elaborat una varietat de tortells que inclouen pistatxo, galeta, Nutella i Oreig.

En altres casos, l’afany de sorprendre sobrepassa les fronteres de la seva recepta, com el «gelat de tortell» creat per l’hamburgueseria BDP.

«L’objectiu era crear una cosa que fes honor a l’origen (...) i que ens transportés al pur sabor de l’època», ha explicat el responsable del negoci Pedro Francés, que ha avançat que, per a això, van decidir portar el tortell a una forma «líquida» i «gelada».