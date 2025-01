El PSOE defensa que el 2025 el PP ha d'escollir «si vol ser el PP o si vol ser Vox»: «Fins ara només ha sigut Vox»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha advertit el PP que durant el 2025 ha d'escollir «si vol ser el PP o si vol ser Vox». «Fins ara, durant el 2024 només han estat Vox», ha afirmat en un vídeo difós a les xarxes socials del partit.

El portaveu dels socialistes al Congrés també ha criticat que els populars hagin afirmat que l'inici de l'agenda de l'aniversari de la mort de Franco és per «celebrar la flebitis» del dictador. «Només un malvat, un ignorant o qui enyora la dictadura pot dir que celebrem la flebitis de Franco quan el que fem és pedagogia», ha replicat López.

En aquests vídeos publicats pel PSOE, López ha fixat alguns reptes per a l'any que comença i ha assenyalat que un dels objectius és «atendre els nens que fugen de la fam i la misèria» i arriben a les costes espanyoles. En aquesta línia, ha assegurat que treballaran per trobar suports per reformar la llei d'estrangeria.

En aquest punt ha criticat el paper del PP en aquesta qüestió i els ha acusat de denegar una resposta humanitària i solidària a aquests menors d'edat. «Alberto Núñez Feijóo ha assumit i copiat el discurs de l'extrema dreta i ha assimilat immigració i delinqüència al més pur estil xenòfob», ha denunciat.