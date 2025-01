El PP acusa el fiscal general de l'Estat «d'obstrucció a la justícia» i «d'actuar en contra del poder que representa»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP, Elías Bendodo, ha acusat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, «d'obstrucció a la justícia».

Bendodo ho ha dit en un acte del PP després que s'hagi fet públic un informe de la Guàrdia Civil que apunta que el fiscal general s'hauria canviat el telèfon mòbil set dies després que el Tribunal Suprem (TS) li obrís una investigació per un presumpte delicte de revelació de secrets per la filtració d'informacions sobre la parella de Díaz Ayuso.

«Això a Espanya i a Pequín és obstrucció a la justícia. I no ho fa un qualsevol, ho fa el fiscal general; ell mateix actua en contra del poder que representa, és el món al revés», ha assegurat Bendodo.

Segons el vicesecretari de Política Autonòmica, això és «'sanchisme' en estat pur» i ha assegurat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha utilitzat la Moncloa «com a seu de la guerra contra els seus adversaris» amb la «cooperació necessària» del fiscal general.

En un acte a Fuengirola (Andalusia) Bendodo també s'ha referit als actes en motiu del 50è aniversari de la mort de Franco i ha afirmat que Sánchez els utilitza per «tapar els casos de corrupció que envolten el govern, el seu partit i el seu entorn». «Utilitza Franco com a escut per defensar-se i per crear cortines de fum», ha afirmat el popular.