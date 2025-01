Els aliments bàsics i l’electricitat recuperen l’IVA habitual a partir d’aquest dimecres

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els aliments bàsics i l’electricitat deixen enrere la bonificació temporal de l’IVA des d’aquest dimecres. Productes com la llet, el pa, els ous, el formatge, la fruita, la verdura, els cereals o les farines passen a tenir l’impost en el 4% (fins al moment el tenien en el 2%), mentre que les pastes i els olis de llavors passen del 7,5% al 10%, els tipus habituals que tenien abans de la crisi inflacionària.

En el cas de l’oli d’oliva, un dels productes protagonistes de l’escalada dels preus, l’IVA es manté en el 4% perquè passa a considerar-se un aliment de primera necessitat. Pel que fa a l’electricitat, l’impost passa del 10 al 21%. Tot plegat comportarà un lleuger encariment dels preus, tal com és habitual en cada mes de gener.

Les organitzacions de consumidors anticipen que en el cas del cistell de consum, l’impacte que tindrà la pujada de l’IVA en la butxaca dels consumidors serà «mínim». L’associació Facua ha calculat que l’oli d’oliva serà un dels productes que més ho notarà, amb un encariment d’uns 13 cèntims en les ampolles de verge extra de marca blanca, que es venen al voltant dels 6,7 i els 6,8 euros. La resta de productes no ho notaran tant, ja que són més barats.

En el cas de l’IVA de la llum, les associacions són més crítiques. Tant Facua com l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) consideren que el govern espanyol hauria de fer un canvi en la regulació de manera «permanent i estable» i defensen que es tracta d’un subministrament «essencial». L’OCU calcula que la fi de l’impost bonificat suposarà un augment de la factura elèctrica al voltant dels 118 euros anuals i de 106 euros en el cas de la tarifa regulada.

Els increments de l’IVA arriben després que l’Índex de Preus de Consum (IPC), l’indicador que mesura el cost de la vida, hagi tancat l’any en el 2,8%, segons la dada avançada de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Malgrat que es tracta d’un repunt de quatre dècimes respecte del novembre, es troba lluny de les xifres d’inflació de l’estiu del 2022, en plena escalada de preus, quan es va arribar a superar el llindar del 10%.

Amb aquest augment de l’IVA, tot apunta que l’IPC del gener pujarà, tal com és habitual, ja que amb el nou any també es revisen altres tarifes, com la de la llum, l’aigua o els residus. Les previsions apunten que durant el nou any la inflació continuarà moderant-se, tot i que caldrà estar amatents per complir l’objectiu del 2% que persegueix el Banc Central Europeu (BCE).