Correus implantarà progressivament la jornada de 35 hores i increments retributius

El sindicat CCOO, majoritari a Correus, ha pactat amb l’empresa l’Acord Marc laboral, que recull les línies mestres del proper conveni col·lectiu i preveu la implantació progressiva de la jornada laboral de 35 hores, increments retributius i un pla a quatre anys de sortides i entrades de personal destinat a rejovenir la plantilla.

Segons ha informat CCOO en una nota de premsa, l’acord forma part del conjunt de mesures pactades amb el govern espanyol per uns 4.000 milions d’euros, i que han de permetre «eludir el risc immediat de dissolució» de Correus i «reposicionar l’empresa cap a la senda de creixement i increment d’ingressos». CCOO confia que UGT i CSIF també se sumin al pacte.

L’Acord Marc laboral acordat aquest 31 de desembre arriba després d’un llarg procés negociador que va començar el mes de juliol. El pactat es traslladarà al nou conveni col·lectiu i a l’acord funcionarial abans del 15 de març, i permetrà alliberar els fons econòmics necessaris per abordar-los, així com per finançar el pla de sortides voluntàries incentivades.

A banda de la reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores, els increments de salaris de la plantilla -amb unes 50.000 persones- i el pla de sortides incentivades a partir dels 61 anys, l’acord també incorpora un programa de carrera professional amb revalorització econòmica dels llocs de la cadena de comandament, el compromís de reduir la temporalitat al 8% i la conversió de més de 4.800 contractes de temps parcial a jornada completa.

Així mateix, es contemplen mesures de flexibilitat -regulada, voluntària i/o retributiva- per donar resposta a les exigències del mercat de paqueteria i logística, que és cada cop més competitiu, i al fet que Correus ofereix el servei públic de correspondència.