El PSOE retreu a Feijóo que sigui el «cooperador necessari» de Mazón amb la DANA: «Només posen excuses barates»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La secretària de Política Econòmica i Transformació Digital del PSOE, Enma López, ha retret al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hagi optat per «ser simplement l'ajudant, l'assistent i el cooperador necessari» del president valencià, Carlos Mazón, amb la dana.

«Davant les preguntes de la veritat, ells el que fan és exclusivament posar excuses barates», ha etzibat López des de Las Palmas de Gran Canària. «On estava el senyor Mazón des de les dues de la tarda fins a les set del vespre? Què era més important que estar complint amb les seves obligacions per salvar vides?», s'ha qüestionat en veu alta la secretària de Política Econòmica del PSOE, que ha afirmat que Feijóo ha viscut el 2024 «en una bombolla de soroll i crispació».

«En els mons del senyor Feijóo anàvem cap a una crisi econòmica i el que hem vist és que hem tancat l'any amb 'The Economist' reconeixent Espanya com la millor economia del món», ha ironitzat López, que igualment ha recordat com el líder del PP parlava d'una Espanya paralitzada.

«Doncs s'han aprovat el 91% de les votacions al Congrés dels Diputats i hi ha 25 noves lleis que estan al BOE i ampliant drets», ha assenyalat la secretària de Transformació Digital del PSOE.

«En els mons del senyor Feijóo, el govern socialista viu encerclat per la corrupció, però les últimes tres sentències són per a Rato i Zaplana, dos exministres populars, i una del Suprem contra el PP», ha apuntat López.