Comença la tercera manifestació a València per demanar la dimissió de Mazón per la DANA

Una nova manifestació, la tercera des de les riuades i inundacions que a finals d’octubre van causar a València almenys 223 de morts, milers d’afectats i pèrdues milionàries a la província, ha començat a les 18.15 hores d’aquest diumenge pel centre de la capital coincidint amb el dia en què es compleixen dos mesos des de la dana.

La protesta, que ha canviat el seu recorregut a causa dels talls de carrers per les dates nadalenques, està encapçalada per set tractors, que han estat rebuts entre aplaudiments, i convocada per prop de seixanta organitzacions cíviques, socials i d’esquerra i s’hi han adherit més de 150 entitats per demanar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la gestió de la dana del 29 d’octubre.

Amb aquesta tercera marxa -les anteriors van ser el 9 de novembre, que va reunir 130.000 persones, i el 30 de novembre, amb gairebé 100.000, segons les dades que va aportar la Delegació del Govern en ambdues- es cerca, segons els convocants, veritat, justícia i reparació i respon a «la inactivitat, falta de responsabilitat i gestió nefasta» del Govern valencià davant de la catàstrofe, per la qual encara es busca tres persones desaparegudes 61 dies després de la tragèdia.