El govern d'Ayuso anuncia una nova bateria de rebaixes fiscals de 170 milions d'euros

Malgrat les crítiques del govern espanyol i del president de la Generalitat, Salvador Illa, a la «deslleialtat fiscal» de la Comunitat de Madrid, la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha activat aquest dijous una nova bateria de rebaixes fiscals per al 2025 que faran que el seu govern deixi d'ingressar 170 milions d'euros. Són nou rebaixes d'impostos que, entre altres, augmenten les deduccions de l'impost de Successions i Donacions i busquen captar inversió estrangera a la Comunitat de Madrid. El govern d'Ayuso assegura que les mesures permeten que la Comunitat segueixi essent el territori «amb els impostos més baixos per a tots els contribuents, a més de ser l'únic que no té impostos propis».

La principal mesura és una nova rebaixa de l'impost de Successions i Donacions per a familiars de tercer grau. La Comunitat eleva al 50% la bonificació per a les operacions entre germans i entre tiets i nebots per consanguinitat, que actualment es troba al 25%. També estableix una bonificació del 100% en el cas de donacions esporàdiques entre particulars que siguin inferiors a 1.000 euros, i elimina el requisit formal d'atorgament de document públic per aplicar les bonificacions existents. Aquestes bonificacions tindran un impacte de 130 milions a les arques públiques i el govern de Madrid estima que beneficiaran 13.000 persones.

El paquet també inclou rebaixes específiques de l'IRPF per a nous contribuents estrangers. Segons el govern de Madrid, l'objectiu és atreure inversions de nous contribuents procedents de l'estranger. La nova rebaixa serà del 20% de l'aportació realitzada en obligacions, bons, lletres del tresor, accions de societats cotitzades o no, o aportacions a societats limitades, i serà aplicable a canvis de residència realitzats des de l'exercici 2024. Els beneficiaris hauran de mantenir la inversió i la residència fiscal a la Comunitat de Madrid durant com a mínim sis anys.

La Comunitat també activa una rebaixa de fins a 1.000 euros anuals per als petits propietaris d'habitatges buits que els lloguin per un mínim de tres anys, i una deducció de fins a 300 euros que beneficiarà a famílies hipotecades amb ingressos per càpita inferiors a 30.930 euros amb un habitatge de fins a 390.000 euros. Madrid també amplia l'edat màxima per deduir-se el lloguer de 35 a 40 anys.