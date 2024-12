El PSOE i el PP celebren el discurs de Felip VI però Sumar el qualifica de «decebedor»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El PSOE i el PP celebren el discurs de Nadal del rei Felip VI però Sumar el qualifica de «decebedor». De les paraules del Borbó, els socialistes en destaquen que estan plenament d'acord en què «la vida política ha d'estar marcada per la serenor» i que cal avançar per assolir «el consens». A més, el PSOE també diu als afectats per la dana que no estaran «sols».

Per la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, subratlla «la defensa de la Constitució» que va fer Felip VI i diu que la monarquia tanca «un altre any exemplar». Sumar, per contra, creu que el discurs va ser un viratge cap a la dreta i lamenta que Felip VI, entre d'altres, assenyalés la migració «com un problema» i no parlés de violència masclista.

Cara i creu del discurs de Nadal del rei Felip VI. Mentre el PSOE i el PP celebren les paraules del monarca, Sumar -el soci de coalició- creu que el Borbó no va estar a l'alçada. Les primeres reaccions d'uns i altres, d'entrada, han estat a les xarxes socials.

El PSOE destaca el fet que Felip VI entengui que la vida política ha d'estar marcada per «la serenor». «Hi estem plenament d'acord; el consens ha de ser el camí per dedicar tots els nostres esforços al benestar dels ciutadans i ciutadanes d'Espanya», destaquen els socialistes en una piulada a X. Tampoc s'obliden dels afectats per la tragèdia de la dana, que van centrar bona part del discurs de Felip VI. «Mai estareu sols, l'Estat hi serà el temps que faci falta», diu el PSOE.

Per la seva banda, Núñez Feijóo aplaudeix les paraules del monarca. A la mateixa xarxa social, en destaca «el seu reconeixement a al solidaritat del poble espanyol, la seva reivindicació del bé comú com a principi rector en la política, i la seva defensa de la Constitució».

«La monarquia parlamentària tanca un altre any exemplar al servei dels espanyols. I al seu costat», conclou el president del PP.

«Decebedor i de dretes»

Sumar, per contra, critica obertament les paraules del monarca. De fet, qualifica el seu discurs de «decebedor i de dretes». «La dana no va ser un problema de coordinació entre administracions, sinó de negacionisme climàtic i de negligència política», diu en relació a la tragèdia que va viure València i les referències que va fer-hi Felip VI.

Sumar també critica que el monarca assenyalés la migració com un «problema», cosa que considera «greu». A més, lamenta que no mencionés ni la xacra de la violència masclista i la de les agressions sexuals al discurs de Nadal. En habitatge, la formació també critica que Felip VI no recollís «ni una sola de les demandes de les mobilitzacions dels darrers mesos», o que tampoc el monarca mencionés ni el conflicte a Palestina ni la guerra d'Ucraïna.

«És un discurs tancat en un paradigma, el del 78, que ja no li diu res a gairebé ningú; i menys encara als joves», conclou Sumar.