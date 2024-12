El govern espanyol aprova el reial decret per crear un registre únic per als lloguers temporals

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha aprovat el reial decret per regular el procediment de registre únic d'arrendaments i la creació de la Finestreta Única Digital d'Arrendaments per recollir i intercanviar dades relatives als lloguers temporals i turístics, entre d'altres. Està previst que el registre entri en vigor el 2 de gener un cop publicat al Butlletí Oficial de l'Estat i sigui efectiu mig any després, de manera que Espanya es convertirà en el país de la UE en posar en marxa el reglament 2024/1028 del Parlament Europeu i del Consell d'11 d'abril del 2024.

El reglament estableix l'obligació dels estats membres de crear un sistema d'informació per al lloguer temporal on queda registrat l'habitatge identificat amb un número de registre. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es va comprometre al maig a posar en marxa abans d'acabar el 2025, un any abans del que marca el reglament europeu.

Després d'accelerar els tràmits, ho farà finalment el 2 de gener del 2025 i la seva aplicació serà efectiva des de 1 de juliol, després d'un període de transició perquè empreses i administracions s'adaptin a la nova normativa.

El reial decret definirà què és un lloguer de curta duració, les seves diferents fórmules i les persones físiques o jurídiques que intervenen en aquestes operacions, a més de les plataformes on operen. La normativa es podrà aplicar sobre lloguers turístics, de temporada, d'habitacions o d'altres que permetin curtes estades i que impliquin una remuneració econòmica; així com bucs, embarcacions o artefactes navals sempre que on estiguin vinculats a un servei que possibiliti la navegació.