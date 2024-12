La rifa de Nadal repartirà 2.702 milions en premis aquest diumenge

Les nenes de Sant Ildefons, just després de cantar un cinquè premi de la rifa de NadalCedida per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La rifa de Nadal repartirà 2.702 milions d'euros en premis aquest diumenge a partir de les nou del matí, 112 més que fa un any. Enguany, l'emissió del sorteig puja a 3.860 milions dels que es repartiran el 70% en premis.

El primer premi, la grossa de Nadal, repartirà 4.000.000 euros a la sèrie i 400.000 al dècim; el segon premi 1.250.000 euros a la sèrie i 125.000 a dècim; i el tercer serà de 500.000 euros a la sèrie, 50.000 al dècim. A més, hi haurà dos quarts premis de 200.000 euros a la sèrie, 20.000 al dècim; i vuit cinquens de 60.000 euros a la sèrie i 6.000 al dècim.

El sorteig tindrà lloc al Teatre Reial de Madrid a partir de les nou del matí. Prèviament, a les 8.30 hores es constituirà la mesa que presideix i autoritza l'inici del sorteig. Enguany, l'emissió d'aquest consta de 193 sèries, vuit més que l'any passat, de 100.000 números cadascuna.

L'any passat, les vendes de la rifa de Nadal a Catalunya van ser de 408.611.740 euros. Així, els catalans es van gastar 52,44 euros per persona. La demarcació amb un import més alt per ciutadà va ser Lleida, amb 108,56 euros per persona; seguida de Tarragona, amb 50,37; Barcelona, amb 49,58; i, per últim, Girona, amb 43,99 euros. En xifres totals, a Barcelona les vendes de la rifa de Nadal van assolir els 283.975.580 euros, a Lleida els 47.923.180, a Tarragona els 41.809.000 i a Girona els 34.903.980 euros.

Els guanyadors dels premis els podran cobrar fins al 24 de març del 2025, ja que el dret a cobrar els premis d'aquest sorteig caduca als tres mesos, comptats a partir del dia següent al de la celebració del sorteig.

Els guardons inferiors a 2.000 euros per dècim es poden cobrar exclusivament en alguns dels 10.884 punts de venda de la xarxa comercial de Loteries, a partir del 22 de desembre. Si els premis igualen o superen aquesta quantia, s'han de cobrar en les entitats financeres autoritzades.