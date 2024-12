La grossa de Nadal, el 72480, cau íntegrament a Logronyo

Publicat per ACNEfe Verificat per Creat: Actualitzat:

El 72.480 ha estat el número premiat amb el Gordo del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, dotat amb quatre milions d’euros per sèrie (400.000 euros per dècim), que se celebra aquest diumenge al Teatre Real de Madrid.

El primer premi d’aquest tradicional sorteig ha sortit a les 11:27 hores i ha tocat íntegrament a Logronyo, en concret en l’administració número 6, situada al carrer Muro del Carmen, número 4.

En aquesta administració, situada en el centre de Logronyo, s’han consignat totes les sèries, les 193, del 72.480.

El Gordo ha estat el vuitè en sortir dels grans premis del sorteig. S’ha donat a conèixer a la cinquena taula, ha estat cantat per Piero Rai Chávez Huaroto i Alisce Ríos Gonzales i extret per Aisha Solange Hurtado i Isabella Palacios Murillo.

Aquest any, La Rioja ha gastat 34.036.380 euros, un 3,79 per cent més que en 2023 i una despesa mitjana per habitant de 105,54 euros.