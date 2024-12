Facua alerta dels fraus amb els dècims i les participacions de la Loteria de Nadal

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’organització de consumidors Facua ha alertat, amb motiu del pròxim sorteig de la Loteria de Nadal aquest diumenge, dels nombrosos fraus que poden patir els consumidors amb els seus dècims o participacions.

Entre els més habituals hi ha l’entrega de quantitats superiors per part dels possibles compradors o la compra de bitllets utilitzant de reclam l’estalvi del pagament dels seus impostos corresponents, una pràctica fraudulenta que té per objectiu blanquejar diner negre, i per tant, es tracta d’un delicte, ha alertat Facua en un comunicat.

A més, suposa una infracció tributària per a l’afavorit i, segons Facua, en cas d’inspecció, serà molt complicat acreditar l’origen dels fons, podent portar una acta que ocasionarà una important sanció.

L’associació aconsella als usuaris afavorits que si reben aquest tipus d’ofertes les han de posar en coneixement de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, ja que suposen un frau a la Hisenda Pública espanyola, a més d’una trampa que pot provocar la pèrdua de més de la meitat de l’import guanyat.

En el cas de compartir dècims amb familiars, amics o companys de feina, l’associació informa que per demostrar que es compartien, el millor és tenir imprès el dècim amb els noms i firmes dels participants.

També pot servir també com prova l’encreuament de correus electrònics o missatges de WhatsApp o Telegram per part dels participants, encara que dependrà que el contingut dels mateixos deixi clar que tots havien compartit el dècim.

Facua recorda que les participacions de la Loteria de Nadal no poden fixar per al cobrament dels dècims premiats un termini inferior als tres mesos establerts en la normativa.

D’aquesta manera, la venda de participacions de loteria venudes per associacions, empreses o penyes també està subjecta a aquesta normativa, per la qual cosa, sigui quin sigui el termini indicat en elles, Facua recorda que els emissors de les participacions no poden negar-se a abonar els premis al·legant que s’indicava que el termini era inferior al que en realitat marca la legislació.

També pot donar-se la situació que els responsables assenyalin ara, una vegada premiat, que han venut més participacions de les que corresponien a un dècim i, en aquest cas, aclareix que estan obligats per llei a pagar la totalitat del possible premi a cada un dels participants.

Tampoc el sorteig de Nadal no es deslliura dels ciberdelinqüents, ja que es poden rebre missatges en els correus electrònics que, en la majoria dels casos, indiquen que suposadament han estat guanyadors i per cobrar el premi han d’abonar una taxa, davant de la qual cosa Facua recomana no fer atenció a aquest tipus de correus.